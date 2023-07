Het donkere democratische randje van de natuurherstelwet

De natuurherstelwet lijkt de politieke volwassenwording van Europa in te luiden, stelt Wouter Wolfs, onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en docent Europese politiek aan de KU Leuven. Maar die politisering – en polarisering – houdt ook risico’s in.

Op woensdag 12 juli keurde het Europees Parlement de natuurherstelwet goed. De EU-verordening is erop gericht om ecosystemen te beschermen en de biodiversiteit te herstellen, volgens critici ten koste van landbouw en visserij. Zelden heeft een Europese wet zoveel media-aandacht gekregen: overal was de nieuwe wet voorpaginanieuws. Het besef groeit dat op het Europese niveau belangrijke regels worden gemaakt, en dat die ook op nationaal niveau een maatschappelijk debat verdienen. De natuurherstelwet lijkt met andere woorden de politieke volwassenwording van Europa in te luiden, maar die komt mogelijk wel met een prijs.

Terecht wordt door verschillende opiniemakers de democratische werking van het Europees Parlement gehuldigd. De natuurherstelwet is intens bediscussieerd en bijgestuurd, en elk parlementslid telt: voor de stemming was het niet duidelijk in welke richting het zou gaan, maar uiteindelijk werd de aangepaste tekst door 336 parlementsleden – een beperkte meerderheid – goedgekeurd. Nu, inhoudelijke debatten en nipte stemmingen vinden al jaren plaats in het Europees Parlement, maar voornamelijk in de mediatieke schaduw.

Deze keer was het dus anders: er was veel aandacht van (nationale) media en publieke opinie, en er kwam een grondig maatschappelijk debat tot stand. Prima. Maar dat was helaas niet het directe gevolg van de inhoud en belang van de wet, maar van het feit dat er een politiek conflict was ontstaan op Europees niveau. Politisering – of zelfs polarisering – lijkt een noodzakelijke voorwaarde om de aandacht van media en het brede publiek te genereren. We kijken liever naar een boksmatch dan naar een inhoudelijk gesprek.

Het is vooral de centrumrechtse, christendemocratische Europese Volkspartij (EVP) die zich op het dossier profileert. Vanuit ideologisch opzicht niet onlogisch: landbouwbelangen behoren immers tot de kern van veel christendemocratische partijen. Maar er is ook een strategische component. Het nieuwe EVP-bestuur wil een rechtsere koers varen en kiest de laatste tijd volop voor de confrontatie. De natuurherstelwet blijkt de uitgelezen kans om zich af te zetten tegen de sociaaldemocraten. De wet is immers een van de speerpunten van Frans Timmermans, de socialistische vicevoorzitter van de Europese Commissie. Het spel wordt daarbij hard gespeeld, met agressieve campagnes op sociale media waarbij de inhoud vaak moet onderdoen voor slogans.

Zeker voor Manfred Weber – de leider van de EVP – is het een symbooldossier geworden, en past het ook in een langere trend naar meer machtsconcentratie. Zo werden christendemocratische parlementsleden onder druk gezet om in de milieucommissie de natuurherstelwet zeker niet te steunen of zich bij de stemming te laten vervangen. En dat is meteen de mogelijke schaduwzijde. Politisering leidt niet uitsluitend tot democratisering, maar houdt dus evenzeer het risico in dat het Europees Parlement gaat lijken op zijn Belgische tegenhangers, geplaagd door de ziekte van de particratie. Vanuit dat opzicht valt het toe te juichen dat een handvol parlementsleden van de EVP de wet wel hebben gesteund, tégen de fractielijn in.