Het debat in het Vlaams Parlement heeft ons getoond wat echt ontbreekt in de regering-Jambon: vertrouwen

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Er zijn verschillende manieren om te kijken naar het debat in het Vlaams Parlement over de stikstofcrisis. Een oppervlakkige kritiek zou de trage, procedurele uitwisseling van standpunten kunnen hekelen, waarbij de grenzen van partijlijnen netjes bewaakt worden. In zulke analyses valt dan het woord ‘praatbarak’.

Tegelijk zou je in dit debat wel degelijk de essentie kunnen zien van wat een democratie is: een vreedzame organisatie van meningsverschillen. Dat gaat traag en procedureel, maar dat hoort zo, wil ieder deel van de volksvertegenwoordiging zijn plaats kunnen krijgen. Die verdeeldheid, dat is samen ‘het volk’. Daar is niks mis mee. Dat mag nog weleens herhaald worden, in een tijd waarin elke onenigheid als een extra houtblok op de brandstapel van het politieke onbehagen wordt gegooid.

Bovendien is het debat in het Vlaams Parlement wel degelijk leerzaam. Je moest er even voor blijven zitten, maar uiteindelijk kreeg je wel inzicht in wat van dit ene conflict nu zo’n afgrondelijk diepe regeringscrisis heeft gemaakt. Dit debat heeft ons getoond wat echt ontbreekt in de regering-Jambon. Vertrouwen.

Dat klinkt niet als een inzicht waarmee je de Nobelprijs Fysica gaat winnen. Toch is vertrouwen onmisbaar om in een coalitie akkoorden te smeden. En dat vertrouwen is er niet meer, zo viel op te maken uit de lichaamstaal van de ministers van N-VA en cd&v. Het viel op te maken uit de frustratie die cd&v-vice Hilde Crevits even niet kon bedwingen en het viel op te maken uit de woorden die haar collega Zuhal Demir (N-VA) probeerde in te slikken.

Natuurlijk is de stikstofkwestie een ingewikkeld dossier, met grote belangen en botsende prioriteiten. Maar zo zijn er in dit land nog vraagstukken gepasseerd, vaak nog veel complexer of urgenter. Toch raakten die opgelost. Omdat de wil er was om er samen uit te komen en elkaar een eerbaar akkoord te gunnen. De marge om dat doel te bereiken is in deze Vlaamse regering bijna volledig opgebruikt.

Het antwoord op de vraag wiens verantwoordelijkheid dat is, hangt af van je standpunt. N-VA draagt een deel van de schuld. Je kunt een coalitiepartner ‘sabotage Sammy’ noemen en je kunt minister zijn, maar niet allebei tegelijk. Je kunt een verantwoordelijk leider zijn van de grootste regeringspartij en je kunt je coalitiepartners kapot en kopje-onder wensen, maar niet allebei tegelijk. Maar ook cd&v draagt schuld. Je kunt niet op zondag een akkoord sluiten en er op maandag onderuit muizen onder het mom van bezwaarschriften die je zelf opgewekt hebt.

En nu? Nog altijd blijft een vergelijk de meest realistische uitweg. Omdat het moet, niet omdat het kan. Maar zelfs als dat lukt, moet van deze regering niet veel meer verwacht worden. Daarvoor is de aan zichzelf toegebrachte schade te groot.

In een volwassen democratie is dit het moment waarop de regering en de gebroken meerderheid hun mandaat teruggeven aan ons, het volk. In de Vlaamse democratie met haar legislatuurparlement is dat onmogelijk. Misschien moet de grondwetgever toch eens naar dat mankement kijken.