Het cynisme van de klimaataanpassers? Nee, daar passen wij voor

Jan Mertens & Dirk Holemans zijn respectievelijk voorzitter en coördinator van de sociaal-ecologische denktank Oikos.

De Leuvense geoloog Manuel Sintubin is helder in zijn redenering (Zeven jaar om de planeet te redden? DM 4/5). Die komt hierop neer: laten we nu eindelijk aanvaarden dat “we inderdaad het globale koolstofbudget voor 1,5°C of zelfs 2°C opwarming overschrijden”. Want een ambitieus beleid van drastische emissiereductie, dat zou leiden tot de “complete ineenstorting van de huidige wereldorde”. U leest het goed.

Sintubin valt daarbij de partijcovoorzitter van Groen aan, wat de aandacht moet afleiden van wat er in IPCC-rapporten staat. De tekst ervan, voorbereid door duizenden wetenschappers en goedgekeurd door vertegenwoordigers van regeringen, is nochtans helder: “Klimaatverandering is een bedreiging voor menselijk welzijn en de gezondheid van de planeet. Er is een zich snel sluitend venster qua opportuniteit om een leefbare en duurzame toekomst voor iedereen te verzekeren … De keuzes en acties gedaan in dit decennium zullen een impact hebben nu en voor de komende duizenden jaren.” De IPCC-rapporten benadrukken de nood aan systeemverandering, technologie volstaat niet.

Sintubin verwerpt dus de conclusies van duizenden klimaatwetenschappers. Hij stelt voor om de komende decennia nog veel broeikasgassen uit te stoten, om die dan “zeker in de tweede helft van deze eeuw … massaal en actief uit de atmosfeer” te halen. Daarvoor rekent Sintubin op technologieën die zich “nu nog in experimentele fase of nog op de tekentafel” bevinden. Net als andere ‘klimaataanpassers’ moeten we ons vooral nu bezighouden met adaptatie. Voor hem is het niet haalbaar milieuverspillende levenswijzen in vraag te stellen.

‘Tipping points’

Het is een pijnlijke paradox dat Sintubin vindt dat we niet maximaal moeten zetten op snelle uitstootreductie, want dat zou voorbijgaan “aan de dringende nood voor het globale Zuiden om zich aan te passen aan de snel opwarmende wereld”. Benieuwd wat de mensen van Pakistan van zo’n redenering vinden, in november overstroomde al een derde van het land door klimaatregens. Eerst wachten tot het land binnen tien jaar volledig overstroomt? Nochtans is de wetenschap duidelijk: hoe meer we blijven uitstoten de komende jaren, hoe onleefbaarder het wordt. Het is juist omwille de bekommernis voor de mensen in het globale Zuiden dat wij hier onze ecologische gulzigheid moeten aanpakken. Wie vindt dat we alleen maar iets kunnen doen wanneer het ‘haalbaar en betaalbaar’ is, is blind voor het toenemende klimaatlijden.

En bovendien: als wetenschapper leest Sintubin toch ook de artikels over tipping points of omslagpunten? Hoe meer we uitstoten en de aarde opwarmt, hoe groter de kans dat we op onomkeerbare wijze de stabiele aardsystemen die ons leven mogelijk maken, onderuit halen.

We zijn blij dat we niet tot de groep behoren die getuigt van van dit ongeziene defaitisme. Want het voorstel van Sintubin betekent ons neerleggen bij het huidige onrechtvaardige economische model, dat we dan aanvullen met nieuw te ontwikkelen technologieën. Terwijl de oplossingen voor het grijpen liggen: grootschalig inzetten op het isoleren van huizen en de massieve uitrol van hernieuwbare energie, promoten van een meer plantaardig dieet, de uitrol van performant openbaar vervoer. Als die zaken, daar kunnen we vandaag mee starten.

Zowat elke klimaatwetenschapper benadrukt hoe belangrijk het is om te vechten tegen elke tiende graad Celcius opwarming. Het is een misvatting dat er een eindeloze marge voor adaptatie bestaat. Het is echt gokken met de toekomst om nu in te zetten op een technologie die in de toekomst misschien kan werken. In het IPCC-rapport staat die grote CO 2 -stofzuiger waar Sintubin in gelooft op de laatste plaats van opties voor versnelde klimaatactie. Laten we dus eerst inzetten op de succesvolle opties die er nu al zijn.

Groteske onzin

Dat is natuurlijk de crux van het verhaal. Zijn we bereid om werk te maken van een ander welvaartsmodel binnen planetaire grenzen? Het is perfect mogelijk te komen tot een levensstijl die past binnen een traject naar 1,5°C, met de technologie die we nu hebben. Dat betekent dat we beter en hoopvoller gaan leven, want we weten dat we het uitzicht op een waardig leven van mensen aan de andere kant van de planeet en van onze kleinkinderen niet beletten.

En dan is er dat verwijt dat zij die ervoor pleiten om te doen wat ook IPCC-rapporten schrijven - de volgende jaren volop inzetten op emissiereductie - klimaatvertragers’ zouden zijn. Dat is gewoon groteske onzin. Die maatschappelijke groepen en politici in allerlei partijen die vragen om alles in te zetten op emissiereducties zijn ook die groepen die al decennia een ambitieus rechtvaardig klimaatbeleid nastreven. Die partijen (tot in de Vlaamse regering) die zeggen dat we nu vooral niet te veel moeten doen omdat het ‘te moeilijk’ is of omdat we onze gulzige ‘verworven’ levensstijl niet mogen in vraag stellen hebben al jarenlang elk ernstig klimaatbeleid tegengehouden. Vertraagd dus.

Een goede grootouder zijn voor onze kleinkinderen betekent in de volgende jaren elke dag elke kans grijpen om een rechtvaardig antwoord te geven op de klimaatcrisis. We passen voor het klimaatcynisme dat de consequentie is van de strategie van de klimaataanpassers.