Stavros Kelepouris is journalist bij De Morgen.

De vraag van federaal vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) om snel en ingrijpend coronamaatregelen te lossen zou belangwekkend zijn als ze niet zo verdraaid voorspelbaar was. De groenen spelen, met alle respect, hooguit een bijrol in de coulissen van het pandemiebeleid. Noch Groen noch Ecolo zit op de cruciale departementen in deze crisis.

Op het Overlegcomité zijn het evenmin de groenen die het hoge woord moeten voeren tussen Alexander De Croo (Open Vld), Frank Vandenbroucke (Vooruit), Elio Di Rupo (PS) en Jan Jambon (N-VA). Op het laatste Overlegcomité wilden de groenen absoluut dat ook cijfers over het mentale welzijn in de barometer opgenomen werden. Iemand daar ooit iets van gemerkt?

Dat Gilkinet nu toch de vlucht vooruit neemt en als eerste in het federale kabinet voluit de trom roert, heeft dan ook veel meer te maken met een fenomeen dat we al eerder in deze pandemie zagen: het coronabeleid blijft in hoge mate gevoelig voor de kracht van partijpolitiek gelobby. Is de horeca het kind van de rekening, dan staan de liberalen klaar om het op te nemen voor hun ondernemerselectoraat. Zit de Franstalige cultuursector - en zijn linkse kiezers - met grieven? Dan zijn de groenen er als de kippen bij om op tafel te kloppen.

Er is niks mis met de vaststelling dat bepaalde partijen meer gehoor geven aan de verzuchtingen van bepaalde sectoren. Alleen hoeft dat niet elke keer gepaard te gaan met forse publieke verklaringen die enkel leiden tot een opbod van politieke stellingnames en frustraties rond de regeringstafel. Wie hoog van de toren blaast in gevoelige dossiers maakt een oplossing alleen moeilijker.

Gilkinet gaat natuurlijk gewoon gelijk krijgen. Het is wat Vlaams minister-president Jan Jambon donderdag zo eerlijk toegaf in het Vlaams Parlement: er zal een Overlegcomité komen als duidelijk is dat versoepelingen aangekondigd kunnen worden. En iedereen weet dat er bij een overgang van fase rood naar oranje weer meer mogelijk wordt in de cultuur- en evenementensector. Dus dachten ze bij Ecolo: laten wij nu maar alvast de pluim voor die versoepeling op onze hoed proberen te steken.

Toch even dit: waren het niet de groenen die zo vaak verkondigden niet deel te zullen nemen aan de profileringsstrategie in de aanloop naar een Overlegcomité? Wie echt een zaak wil bepleiten of met een politiek probleem zit, stapt daarmee naar de premier. Alle rest is strategische berekening en electorale marketing - twee dingen waar het coronabeleid echt niet nog meer van nodig heeft.

Willen we allemaal zo snel mogelijk van dat virus af zijn? Natuurlijk. Hadden we twee weken geleden niet afgesproken dat de coronabarometer een einde moest maken aan het steeds terugkerende politiek gemarchandeer? Ik dacht het wel. Was Ecolo het daarmee eens? Reken maar.