Het Brusselse Zuidstation werd ontruimd. Waar was minister-president Rudi Vervoort?

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) lijkt wel Wally, het stripfiguurtje dat de lezer binnen een massa moet vinden. Naar Vervoort was het lang zoeken deze zomer, toen het Zuidstation zowat overkookte.

En dus greep het hogere, federale niveau in. Vorig weekend zorgde een grote groep agenten ervoor dat al wat vuil en loens was even verdween. In de namiddag kwam binnenlandminister Annelies Verlinden (cd&v) langs en zag dat het goed was.

Een dergelijke spectaculaire actie is natuurlijk geen oplossing voor problemen die al jaren toenemen. Maar het is ten minste een teken dat de ernst ervan ingezien wordt door één politiek niveau. En dat is alvast niet het Brusselse...

Luckas Vander Taelen is historicus en columnist.

Vervoort werd weggezet als een politicus die niet bekwaam is om het kleinste gewest van dit land te leiden. Hoewel zijn kabinet dubbel zoveel medewerkers telt als dat van zijn Vlaamse confrater Jambon, is hij nooit betrapt op enige visie.

De Brusselse minister-president klaagt steeds over een gebrek aan middelen. Maar van het nut van het dure gewestelijke agentschap Safe Brussels heeft de Brusselse burger nog niet veel gemerkt.

De federale razzia is een ongeziene blamage voor Vervoort. Hoewel die sinds de laatste staatshervorming over veel bevoegdheden beschikt op het vlak van veiligheid, wou hij niet ingrijpen. Hij wil niet interfereren met het lokale niveau van de burgemeesters. Hij zei dat deze week met zoveel woorden: hij wil niet tussenbeide komen omdat de spanningen rond Brussel-Zuid geen “gebeurtenis” zijn, maar een “fenomeen”. Een cryptisch alibi om niets te doen. Volgens Vervoort ligt de verantwoordelijkheid bij de burgemeesters.

Operettepolitici

Maar die burgemeesters van de betrokken gemeenten Anderlecht en Sint-Gillis kwamen als dorpspolitici uitleggen dat ze de problemen rond het Zuidstation niet aankunnen. Ze hebben te korte beentjes voor grote problemen.

Dat ze hun onmacht toegaven, belet hen niet samen met minister-president Vervoort te blijven vasthouden aan achterhaalde structuren zoals zes politiezones. Die kwamen niet verder dan het parkeren van lege politiecombi’s in de omgeving van het Zuidstation als afschrikkingsmiddel tegen criminelen. Een oplossing van operettepolitici.

Er zijn van die momenten dat een politiek bestuurder moet laten zien dat hij echt inzit met zijn stad. Blijkbaar voelde Vervoort die aandrang niet. Een politicus met een beetje zin voor communicatie zou al lang een nachtelijke wandeling gemaakt hebben rond het Zuidstation.

Maar zelfs als Vervoort wat meer van zich had laten horen dan met een persbericht, blijft het toch merkwaardig dat hij niet veel eerder heeft ingegrepen om de spectaculair stijgende wetteloosheid in te dijken. Niet zo lang geleden gingen zelfs de vrijwilligers van de vzw’s die daklozen bijstaan rond het Zuidstation in staking, omdat ze het geweld niet meer aankonden. En buurtbewoners beklaagden zich over de toenemende criminaliteit in hun wijk, die door de metrowerken in een gevaarlijk labyrint is veranderd.

Vervoort gaat nu luisteren naar wat een groep bezorgde burgers te vertellen heeft over wat fout loopt in zijn stad. Ook dat is een blamage voor de minister-president, die blijkbaar niet op de hoogte is van rottende wantoestanden die al meer dan twintig jaar Brussel ondermijnen.