Het Britse hof heeft het zoals altijd smaakvol sober gehouden

Frederik De Backer is columnist.

Leve de koning! Moge hij nog vele jaren kuieren door de Britse countryside! Mogen zijn oren majesteitelijk flapperen in de Helm Wind!

Wat een belevenis was het, afgelopen zaterdag. Hoe innig hebben royaltywatchers aller landen genoten van de kroning van Zijne Koninklijke Hoogheid Charles III. Het hof heeft het zoals altijd smaakvol sober gehouden en zijn volk zo een belangrijk signaal gegeven, diens financiële situatie sinds de brexit en de coronapandemie indachtig. Ook toen hij nog gewoon prins was, was Charles al een man van het volk, iemand die je zomaar bij de bakker om de hoek zou kunnen tegenkomen, geduldig aanschuivend voor een groot bruin gesneden, en het ziet er niet naar uit dat dat snel zal veranderen.

Er was een collecte gehouden door de plaatselijke middenstandsvereniging, jeugdbewegingen en sportclubs hadden bloempotjes en wafels verkocht en ook de opbrengst van de tombola op het jaarlijkse toernooi van het Westminster Whistgenootschap was integraal aan het feestcomité geschonken om de kosten te drukken. De lokale harmonie had een extra repetitie ingelast en met resultaat, want ze toeterde nagenoeg foutloze versies van ‘God Save the King’ en ‘Viva bomma’ bijeen, waardoor een ingetogen plechtigheid toch de nodige luister werd bijgezet.

Royals en regeringsleiders van over de hele wereld hadden vooraf sms’jes en e-mails gestuurd om het koningspaar geluk te wensen, vanuit Wales en Schotland waren hoogwaardigheidsbekleders speciaal met de trein naar Londen afgezakt, en ook onze eigenste prinses Astrid was aanwezig.

Daar kwamen ze dan eindelijk aangereden, king Charles en queen Camilla, in een oude Fiat Panda. Het hele dorp stond langs de weg, hier en daar zag je zelfs een Britse vlag uit het raam hangen. Iedereen liep er op zijn paasbest bij, nergens was een voorschoot te bekennen. Het kapelletje zat stampvol en met geen woorden valt te beschrijven met welke verheven elegantie de koning binnenschreed, in zijn zog twee kosters en evenveel misdienaars die een tapijt achter hem aan sleepten. Goed, de kleren die hij droeg waren weinig meer dan tachtig jaar geleden al door zijn grootvader afgedragen vodden waaruit een weinig mottenballengeur opsteeg, maar het aplomb waarmee hij het stof van de borst klopte was ongezien.

Nadat de nodige tekstjes waren afgelezen en koning en koningin achter een scherm een drets smeersel op het hoofd was gekwakt, brak eindelijk het moment suprême aan: een waarlijk gelukzalige Charles werd de kroon op het hoofd geschroefd. Van daar ging het naar het balkon van de pastorie, waar een laatste buurvrouw gedag werd gezwaaid, en vervolgens naar de parochiezaal voor spaghetti of vol-au-vent.

Het totale kostenplaatje wordt geraamd op 841 euro.