Frederik De Backer is columnist.

Ik kijk uit het raam, zie de bestelwagen in de reflectie van de ruit aan de overkant en concludeer dat ze nog in het huis zijn, wroetend onder en boven de planken waarop ik wacht tot ik ongezien kan ontkomen aan de blik en de begroeting en het begrip van een voormalig schoonvader in spe, tot het klauwen in mijn binnenste tot aaien is verstild, maar een vriend kijkt naar me uit aan de Nederkouter en ik weet niet of hij doelt op de straat of het frietkot, en ik hoor voeten op de trap achter de deur en het verschuiven van een kast voorbij het plafond waar de ontmanteling zich voltrekt, waar een leven dat tien jaar in mij heeft gegroeid uit mijn lichaam wordt gesneden en mij niets rest dan te wachten tot de verdoving me verlaat.

Maar ik wil niemand ophouden, zeker niet wie er nu voor me is, dus ik neem mijn sleutelbos waarvan ik de sleutel van haar fietsslot losmaak, die ik haar geef wanneer we elkaar kruisen op de trap, en ik neem een op het bordes achtergelaten doos mee opdat er geen frêlere rug dan de mijne aan zou worden versleten en de doos voelt als een schild wanneer ik haar vader zie en we beiden wegkijken wanneer ik dag Jean zeg en hij dag Frederik.

Buiten is de lucht geen stroop en terwijl ik langs de tramsporen wandel klinkt in mijn oren muziek van een band die ik mogelijk vervoeg, en het braaksel van vannacht is al vrijwel overal weggespoeld en de mensen lijken minder lelijk dan anders, minder alvast dan ik wanneer slechts een snor mijn gezicht zou ontsieren, denk ik terwijl ik alvast een blikje bestel in afwachting van mijn vriend die pas binnen twintig minuten komt.

Maar het deert allemaal even niet.

Hij heeft geen vertrouwen in dit frietkot, dus bestijgen we de Sint-Kwintensberg, waar de tatoeëerder die me een half leven geleden voor het eerst voor de rest ervan tekende inmiddels is geweken voor een vitrine automaten en waar Louis jaren geleden goede friet maakte, maar er staat te veel volk dus gaan we helemaal naar De Papegaai waar ik hem uitleg waarom mijn wekelijkse bijdrage aan een tv-programma in extremis is geschrapt en dat ik ook daar vrede mee heb omdat het er nog wel bij kan, en ik lach en ik luister naar mijn vriend die als een grote broer aanvoelt, ook al is hij maar één dag ouder dan ik, en ik hoop dat de bevalling deze week goed zal verlopen en suggereer de mijne voor de naam op het geboortekaartje opdat ik toch enigszins zou voortleven wanneer het licht straks mijn ogen niet meer vindt maar ik zeg het voor de grap ook al meen ik het echt.

We drinken nog iets op het terras aan de overkant, waar hij me vraagt of de jongedame die haar fiets vastmaakt niets voor mij zou zijn en ik denk aan hoe twee kilometer verderop slechts lege kamers op me wachten.