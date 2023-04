Frederik De Backer is columnist.

Het boek op mijn schoot is een verre omhelzing, een ingebeelde hand in een echte. De straten en perrons glijden aan me voorbij, van me weg, terwijl een jongeman aan de overkant naar een scherm kijkt en de studente ernaast van achter een zonnebril vergeefs vraagt om zijn aandacht. Ik luister naar White Pony. Het glas koelt het hoofd.

In de perrons zie ik de kaden, in de stenen het zand. Ik zie de tafeltjes waaraan we zaten, obers, vuurkorven. Met elke vallende nacht glijdt het verder bij me vandaan. Ik rij niet meer blind naar je toe.

Ik neem mijn jas van het blad en schuifel tussen stoelen door. Misschien lukt het als ze op mijn plaats gaat zitten. Misschien zit de rest van zijn leven zomaar voor zijn neus. Achter een zonnebril. Als hij even opkijkt.

Een kind zit op de treden bij de deur, een jaar of negen oud, alleen in een trein. Het is tien voor twee, nergens een boekentas te zien, enkel straten en stations en uren aan het water. Ik hoop dat iemand zich afvraagt waar het is. En we wachten, het kind en ik, op het krassen van een halte.

Ik steek het plein over naar de schaduwkant, keur mijn schedel in het glas en een fietser zwalpt me tegemoet. Niemand kijkt me in de ogen, niet dat ik een blik zoek. Ik sla een straat in en zie je in de verte zoals ik ooit mijn vader in de wolken zag. Tot het stopte.

Het blijkt iemand anders.

De zon kwam op aan de rechterkant en ik proefde munt terwijl het groen het zwart ontsteeg. Ik parkeerde de wagen langs de steenweg, honderd meter bij het huis vandaan. Ik weet niet meer of ik iets bijhad, allicht iets kleins, iets onnozels, ik zie me het krantenwinkeltje binnengaan tegenover de kerk, het donker toen ik buitenkwam, misschien iets van daar? Bovenal herinner ik me mijn droge keel, en kwade blikken op het werk.

Het terras op de hoek deelt een naam met een lichaamsdeel. Ook hier heb ik mijn job op het spel gezet. Ik kijk naar binnen maar weet dat je buiten zou zitten, wandel langs het park waar ik ooit zat te wachten in de zon met H.L. Mencken in de hand. In de buurt indien nodig. Langs de zijstraat met de cocktailbar waar ik het bij water hield.

Ik loop onder het raam voorbij, draai de hoek om en lees je naam af van metaal. Je auto staat op het halfrond aan de overkant. Ik bel niet aan, open slechts het klepje en voel het papier tussen mijn vingers glijden. Mijn verre omhelzing, mijn ingebeelde hand in de jouwe. Geruisloos leg ik het klepje over de sleuf en wandel weg, zonder omkijken, langs tennisvelden en ziekenhuizen, langs oevers in de ochtend en autostrades in de nacht, langs de trappen van de broodjeszaak op de markt. Tot je het dagen later vindt, en ik alweer aan iets anders denk.