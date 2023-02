Het blijft hopen op een toekomstige regering die van een betrouwbare, rechtvaardige pensioenhervorming werk durft maken

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Kom dat tegen. Open Vld ging het jaar in met de voluntaristische belofte dat zij wel nog wat wou maken van de noodzakelijke hervormingen van de federale regering van haar boegbeeld en premier Alexander De Croo. Nijdige woorden waren er voor de PS van Paul Magnette, die bijvoorbeeld over de pensioenen geen millimeter zou bewegen, ten koste zelfs van Europese subsidiemiljoenen.

Opeens zijn de rollen evenwel omgedraaid. Nu blokkeren de liberalen vooruitgang, en komen de Franstalige socialisten met een interessante opening. In een nogal onhandig interview gaf Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert te kennen dat hij past voor een taxshift, waarbij lasten van de ene naar de andere categorie schuiven. Dat heet nu plots pejoratief een ‘vestzak-broekzakoperatie’. Liever belooft Lachaert een grote belastingverlaging na de verkiezingen. Hoe dat rijmt met de al penibele toestand van de rijksbegroting is onduidelijk.

Tegelijk heeft de PS-minister van Pensioenen Karine Lalieux een nieuw voorstel voor pensioenaanpassingen op de regeringstafel gelegd. Het plan blijft nog altijd ver van iets wat een grote hervorming zou kunnen zijn, maar dat heeft er in deze regeerperiode toch nooit in gezeten. Veel aandacht gaat naar het weinig doordachte ideetje om werkgevers te beboeten als ze te weinig zestigplussers in dienst hebben, maar dat lijkt enkel een kluif die is uitgegooid om wat controverse op te wekken. Wie verder kijkt, vindt in het plan toch wel mogelijkheden om stappen vooruit te zetten, bijvoorbeeld over het intomen van ambtenarenpensioenen of het beperken van vervroegd pensioen. Een deal zou mogelijk moeten zijn.

Het pensioenvraagstuk is een van de gevoeligste in de politiek. Bij weinig andere thema’s is het verschil zo groot tussen wat vele mensen individueel willen (zo vroeg mogelijk stoppen) en wat collectief nodig is (zo lang mogelijk werken) als bij pensioenen. Dat onze samenleving op weinig punten zo ongelijk is als in de kans om gezond oud te worden, maakt het debat nog emotioneler. Elke geringe aanpassing lokt dan ook een stormloop naar de ‘mypension’-site. Dit belangt iedereen aan.

Toch is een fundamentelere hervorming van de pensioenrechten onvermijdelijk. Weinig andere welvaartsstaten kreunen zo onder de combinatie van hoge overheidsschuld en verwachte vergrijzingskosten als België. Dit is reden tot grote zorg, of je nu links of rechts, werknemer, ambtenaar of zelfstandige bent.

Een gezaghebbende commissie van experten tekende een blauwdruk voor pensioenhervorming uit. Dat plan is inmiddels ook alweer bijna tien jaar oud. Het blijft doodzonde dat opeenvolgende regeringen dat momentum verkwanseld hebben. Het vorige kabinet deed dat door er zonder veel empathie met de vuile voeten door te gaan, en halfweg vast te lopen; het huidige doet dat door te weinig te doen.

Een variant van het plan-Lalieux is nu het hoogst haalbare. Maar het blijft hopen op een toekomstige regering die van een betrouwbare, rechtvaardige pensioenhervorming echt werk durft maken.

