Frederik De Backer is columnist.

Feeërieke panorama’s, prachtige vrouwen in prachtige bewoordingen, jazeker, maar het beste aan Italië is toch dat het zo ver van Vlaanderen ligt. Het enige panorama dat je in het perineum van de wereld nog mag verwachten is de parking van een supermarkt, waar verzuurde zeikwijven ondanks volle karren zuchten om vervallen kortingsbonnen. Beton, asfalt en lange gezichten, zo omschrijf je Vlaanderen. ’t Is dat ik van dat Nederlands moet leven, van chagrijnige stukjes over een chagrijnig volkje, of ik was allang weg. Een boorplatform is gezelliger.

Ik vroeg hier nabij Ancona de weg aan een jongedame die zich liet uitlaten door twee enorme honden, in dat gunstige ogenblik waarin ze even op adem mocht komen terwijl een van de twee de berm van extra reliëf voorzag. Haar volmaakte zwarte lokken waren bijeengebonden in een paardenstaart die onder het klateren van haar lettergrepen tussen haar schouderbladen danste. Pas toen de hond was uitgescheten, ontwaakte ik uit haar woorden. Ik dankte haar in volmaakt Nederlands en reed de verkeerde kant uit.

Goed, Italianen zijn ook geen toonbeeld van tolerantie, maar voor hun hatelijkheid heb ik tenminste nog een woordenboek nodig. De schoonheid met de honden kon een tweede Rachele Mussolini zijn geweest, hier op mijn verlaten bergkam heerst de vrede. Behalve gisteravond, toen ik me genoodzaakt zag een schorpioen op de slaapkamermuur tot prut te stampen. Vrede, allemaal goed en wel, zeker naar dieren toe, maar een angel in mijn Vlaanderen is niet meteen wat ik versta onder vakantie. Ter compensatie heb ik vanmiddag een halfuur lang kikkers uit het zwembad staan vissen, een enkele traan plengend in het door een loden zon aan mij ontgonnen slakkenspoor.

Sowieso is dit geen vakantie. De druivelaars mogen nog zo mooi in formatie de glooiing van de tuin volgen, de muggen als één grote wolk op mijn huid landen, ik heb stukjes te schrijven. Even vreesde ik dat de Madonna van Ancona mijn schedel en deze kolommen zou moeten delen met Larry the Cat, een blijk van dezelfde Britse onnozelheid die ons Boaty McBoatface, de brexit en Boris Johnson gaf; gelukkig heeft het gezond verstand gezegevierd en heeft men er Margaret Thatcher herverkozen, maar dan zonder de jovialiteit.

Het zijn zwakhoofdigen die, om te lachen of niet, campagne voeren voor een egoïstisch, asociaal wezen met een afkeer van mensen. Of voor Larry the Cat. Wie ziet zo’n voorvechter van de onzichtbare hand en gelooft dat ze hem de hare wél zal reiken? Is dat neoliberalisme nu nóg niet tot een besmeurde slaapkamermuur herleid? Wie vandaag, na alles wat we pakweg sinds de bankencrisis hebben meegemaakt, nog met volle overtuiging dat pad bewandelt, is de weg kwijt.

Maar ik heb een suggestie.