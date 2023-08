Het Benidorm van Europa worden: een typisch Belgische betrachting.

Frederik De Backer is columnist.

Nu de kookplaat onder onze voeten dermate is opgewarmd dat ook de allerlaatste halvegare dat stilaan ten volle is, blijkt ons land plots een vakantiebestemming. Van heinde en verre komen verschroeide zuiderlingen verkoeling zoeken onder onze glooiende wolkenvelden. “Hier is het ook warm,” pruttelen ze tussen zwartgeblakerde lippen heen, “maar doordat je niet de godganse dag in een gloeiende bol loopt te staren hou je op het eind van de dag tenminste nog wat oogwit over.”

Oogwit genoeg, vrijwel uitsluitend zelfs, tijdens een verkwikkende wandeling door Brussel, waar de zombiedrug ‘tranq’ nu ook zijn intrede lijkt te hebben gedaan. Weinig meer dan wandelende lijken kwijlen, schreeuwen en gesticuleren furieus, of schijnen net staand te slapen, terwijl het vlees van hun botten rot. En ik die dacht dat de opnames van Tien om te zien plaatsvonden in Westende.

De arme zielen kunnen misschien het half miljoen langdurig zieken vervoegen dat dit land herbergt. Een typisch Belgisch fenomeen, zo wordt gezegd, met symptomen als kanker, helende beenderen, burn-out en depressie. Het aantal patiënten is sinds 2008 verdubbeld, vast slechts toevallig een half jaar nadat de N-VA voor het eerst mee aan de macht kwam.

Maar we hebben de rijkste bevolking ter wereld, en dat is wat telt. Een nieuwe statistiek om zich achter te verstoppen wanneer het over de straatstenen schrapen van de bedelstaf de stilte tussen twee parlementaire vragen verdrijft. Als de ene helft van de bevolking minstens 228.000 euro op de bankrekening kan hebben, waarom wil de andere helft dan die moeite niet doen?

En een half miljoen langdurig zieken líjkt veel, zal men zeggen, maar dat is maar 4 procent van de bevolking, de overige elf miljoen zijn kerngezond – ondanks een jaarlijkse CO 2 -uitstoot van 96 miljoen ton. Daar kan gerust nog een ethaankraker bij, met zijn 420.000 ton per jaar, het equivalent van wat 267.000 auto’s in diezelfde tijdspanne uitbraken. En dat moet je dan nog toejuichen ook, omdat andere ethaankrakers ons op drie keer meer koolstofdioxide trakteren. Zoals pfas ook gezonder zijn dan arsenicum.

Bezoek België! Laaf u aan onze bieren, wafels en chocolade! Bezoek België, maar niet te lang, want dan leggen we u op straat te slapen, ook al heeft u recht op opvang. Vergeet asiel krijgen, sinds deze week kunt u het zelfs niet meer aanvragen. We hebben elk bed nodig voor de golf van toeristen die op ons afkomt en onze economie nieuwe pieken tegemoet zal stuwen. Zelfs de Britten komen, de enige westerlingen die nog met bewondering naar ons openbaar vervoer kijken, al was het maar omdat hun beleidsmensen het hunne met nog meer overtuiging dan de onze dat van ons in de vernieling hebben gereden. Ze komen met kaalgeschoren hoofden, Everton-shirts en openbare dronkenschap; welkom, welkom, had u graag nog een klot mayonaise op uw chips gehad?

Het Benidorm van Europa worden: een typisch Belgische betrachting.