Het belangrijkste doel van de coronapas is de vaccinatiegraad opdrijven. Laten we dat dan ook gewoon zo zeggen

Het belangrijkste doel van de zogenaamde coronapas, die nu dus ook in Vlaanderen veralgemeend ingevoerd zal worden in cafés, restaurants en fitnesscentra, is de vaccinatiegraad opdrijven. Laten we dat dan ook gewoon zo zeggen.

Oorspronkelijk had de pas een andere functie. Hij zou de garantie bieden dat je je veilig in een publieke ruimte kon begeven, samen met andere gevaccineerde of geteste mensen en dus zonder risico op besmetting. De zeer besmettelijke deltavariant heeft de illusie dat vaccinatie volledig beschermt tegen covidbesmetting evenwel verbrijzeld. De naam ‘Covid Safe Ticket’ zou dus eigenlijk beter gecorrigeerd worden in ‘vaccinpas’.

Dat wil niet zeggen dat zo’n corona- of vaccinpas nutteloos geworden is. Vaccins kunnen besmetting dan wel niet uitsluiten, tegen ernstige coronaziekte zijn ze wel een onmisbare beveiliging. En dus moet het vaccinatietempo opgevoerd worden. Ook daar waar de vaccinatiegraad al op een hoog niveau ligt, zoals in Vlaanderen. De pas geldt al in de rest van het land en in zowat al onze omringende landen. En bijna overal zie je dat de vaccinatiebereidheid toeneemt met zo’n pas als ticket naar vrije beweging in het openbaar. Zelfs in Brussel, waar de pas het meest nodig is en de bevoegde minister met de voeten sleepte, gaat de vaccinatie weer wat vooruit.

Dus ja, laten we ophouden met de flauwekul: als de coronapas overkomt als een zachte dwangmaatregel om meer mensen aan een vaccin te helpen, dan is dat omdat die pas dat ook is. Op een principieel niveau zijn er sterke bezwaren te formuleren tegen de verplichting om een pas te laten zien die informatie geeft over je gezondheidstoestand. Terecht punt. Maar het is wel een noodzakelijke ingreep, als we willen vermijden dat een minderheid van niet-gevaccineerden blijft bepalen hoeveel vrij leven ons zorgsysteem aankan.

Een coronapas is niet leuk voor wie wel al de moeite deed om zich te laten vaccineren, maar cafés weer sluiten of winkelbezoek beperken is nog minder leuk. De praktische bezwaren zijn niet overtuigend, zo leert het buitenland. In een bistro in Frankrijk of Weinstube in Duitsland hebben ze ook geen extra personeel in dienst moeten nemen om, met de controleurskepi op, pasjes te checken. De overlast, voor uitbater en klant, is uiterst beperkt.

De coronapas is vervelend voor wie weigert zich te laten vaccineren. Dat is juist. En dat is ook exact de bedoeling. Niet om mensen uit te sluiten, wel om zoveel mogelijk mensen te beschermen. Tot nu toe speelde de vaccinatiecampagne vooral in op individuele verantwoordelijkheid. Sociale druk moet nu helpen om de vaccinatiegraad over de veilige grens te slepen. Dat is niet prettig, maar het kan nog onprettiger. In andere landen wordt nu al gedebatteerd over verplichte lockdowns alleen voor wie niet gevaccineerd is. Misschien kan een coronapas helpen om tenminste dat scenario te vermijden.