Het behoeft geen grote statements, wilde handgebaren of strak georchestreerde persconferenties. Kinderlijk eenvoudig is het. Sorry, Jenni

“Ik neem geen ontslag. Ik neem géén ontslag.” Op een eerdere spoedvergadering van de Spaanse voetbalbond RFEF zou de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales zich wel nog voorzichtig geëxcuseerd hebben voor de kus vol op de mond van voetbalster Jenni Hermoso.

Maar op de persconferentie was er van excuses allerminst sprake. Dat het om een kus “met wederzijdse toestemming” ging, fulmineerde de 46-jarige Spanjaard. Hij had het daarbij ook nog over “vals feminisme” en liet weten dat hij indien nodig “zijn naam zou zuiveren voor de rechtbank”. En dat hij dus zéker geen ontslag zou nemen. Applaus in de zaal.

Dat de dames van het Spaanse elftal dat niet zomaar zouden laten passeren, daar had de man wellicht geen rekening mee gehouden. In een open brief lieten ze weten niet meer onder dit bestuur te willen voetballen. Nu niet, nooit niet. Uiteindelijk ging de FIFA zich nog met het zaakje bemoeien. Rubiales werd negentig dagen geschorst en mag in de tussentijd ook geen contact opnemen met Hermoso.

Je hoort het de goegemeente zo zeggen: wat een gedoe voor een stomme kus. Alleen is die kus helemaal niet wat het potje deed overkoken. Het gaat zelfs niet over de wel erg stevige knuffels die de man de Spaanse voetbalsters gaf na hun winst op het WK. Of over hoe hij het blijkbaar nodig vond om in zijn kruis te grijpen toen de WK-trofee de lucht inging, of hoe hij speelster Athenea del Castillo stevig in de dijen kneep en over zijn schouders slingerde.

Het gaat over een algemeen gebrek aan schuldinzicht. Had Rubiales zich netjes geëxcuseerd en toegegeven dat zijn gedrag ongepast was, dan had er nu geen haan meer naar gekraaid. Weliswaar echte excuses. Geen: ‘Sorry dat je die kus vervelend vond, maar als je een WK wint hoort dat soort strapatsen er nu eenmaal bij. Sorry, maar ik was gewoon écht uitzinnig blij. Sorry dat je je beledigd voelde. Sorry dat je blijkbaar niet in staat bent om wat te relativeren. Sorry dat de veranderende tijdsgeest ervoor heeft gezorgd dat mijn gedrag nu plots een probleem is terwijl dat twintig jaar geleden geen issue was.’

Met een echte mea culpa zou de stroom aan nieuwsberichten over de kwestie al lang zijn stilgevallen. Dan had het misschien weer over de overwinning van Spanje op het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal kunnen gaan. Over hoe La Roja met 1-0 verdiend won van Engeland of hoe de amper 19-jarige Salma Paralluelo zich de beste jonge speelster van het toernooi mag noemen.

Natuurlijk, het zal het ego van Rubiales ongetwijfeld deugd hebben gedaan om luidkeels “Ik neem geen ontslag” te roepen voor een welwillende zaal. Maar het had zijn carrière meer geholpen door toe te geven dat hij fout zat. Het goede nieuws is, dat zoiets niet eens moeilijk is. Het behoeft geen grote statements, wilde handgebaren of strak georchestreerde persconferenties. Kinderlijk eenvoudig is het. Sorry, Jenni. Gewoon sorry.