Het angstbeeld van de lege borden klopt niet. De Vlaming zal geen boterham minder eten door een stikstofakkoord

Barbara Debusschere is journalist bij De Morgen.

Het teveel aan stikstof in Vlaanderen leidt tot dramatisch politiek theater. Centraal op de scène kruist minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die een akkoord wil dat de stikstofneerslag inperkt, de degens met minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v), die wil vermijden dat veel boeren daardoor moeten stoppen. Zijn partijvoorzitter Sammy Mahdi assisteert.

Demir wil Vlaanderen terecht behoeden voor stikstofarresten en een algemene vergunningenstop. Brouns en Mahdi mikken hoger. Zij willen ons redden van de honger. Ze vertolken de uit Nederland overgewaaide slogan ‘Boeren plagen is om honger vragen’. Voor de tv-camera’s stelt Brouns dat het hem te doen is om “te vermijden dat de bevolking met lege winkelrekken wordt geconfronteerd”. In De Standaard heeft Mahdi het over “hoe belangrijk eten op ons bord is”.

Ook benadrukken de christendemocraten hoe pietluttig de natuur die het stikstofakkoord moet redden is in vergelijking met onze landbouw. “Voor drie bomen met een speciale vleermuis gaan we toch geen sector wegduwen?”, zegt Mahdi. “Omwille van een plantje dat gevoelig is aan stikstof dreigt Greenpeace de haven te gijzelen”, echoot Brouns.

Uit pure frustratie doopt Demir Mahdi in een tweet ‘Sabotage Sammy’.

Zo gaat het wanneer politici in een loopgravenoorlog zitten die draait om verkiezingsresultaten. Ze vervallen in karikaturen en moddergevechten. Maar daardoor blijven boeren in het ongewisse over hun toekomst en daalt een wolk van desinformatie over ons neer.

Zo klopt het angstbeeld van die lege borden niet. De Vlaming zal geen boterham minder eten door een stikstofakkoord. Bijna 70 procent van onze intensieve veeteelt, die het meest door stikstofregels ingeperkt wordt, inclusief tot 80 procent van ons varkensvlees is voor de export. Ook vraagt veeteelt meer oppervlakte dan granen, groenten en fruit. Minder veeteelt betekent dus dat we meer eten zouden kunnen produceren.

Ook de neerbuigende toon over ‘plantjes’ geeft de burger een foute indruk, namelijk dat dat hele stikstofgedoe een donkergroene dada is voor wereldvreemde boomknuffelaars. Maar Demir heeft gelijk dat ze dit grondig aanpakt omdat er inderdaad een algemene vergunningenstop dreigt. Het risico dat Vlaanderen daardoor deels stilvalt is reëel, in tegenstelling tot Mahdi’s lege borden.

Bovendien gaat het niet om één vleermuis of plantje maar om hele ecosystemen. Wie écht met het welzijn van de Vlaming in zit en lege winkelrekken wil voorkomen, schaart zich daarom net wel achter de Europese stikstofregels. Want stikstof schaadt onze gezondheid en doet onze natuur op de duur onomkeerbaar inklappen, waardoor als eerste de fruitteelt in het gedrang komt. Dan moet je pas vrezen voor lege schappen in de afdeling verse voeding.

Of de politici elkaar alsnog vinden is nu een vraagteken. Nochtans zijn er allerlei oplossingen mogelijk die natuur en landbouw onvermijdelijk voor een stuk pijn doen maar wel maximaal vrijwaren. Het is niet alsof we moeten kiezen tussen de dood van de landbouw en de dood van de natuur. Ook in dat opzicht is dit spektakel misleidend.