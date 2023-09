Het al dan niet gebaarde gezeik van twee toppolitici is een klaterende opmaat voor negen maanden van troosteloos gedruppel

Frederik De Backer is columnist.

Nu iedereen stilaan is uitgepist, kunnen we het misschien eindelijk weer over belangrijke zaken hebben. We mogen dan wel met z’n allen rijk zijn, zo vertellen de kranten wie geld heeft voor kranten, qua politiek verantwoordelijkheidsgevoel leven Belgen in een boek van Dickens. Niet één maar twee ‘toppolitici’ – zo zal ik Francken en Van Quickenborne dan maar noemen, want in dit land drijft niet zozeer talent als wel, en stilaan schijnbaar uitsluitend, wrakhout boven – hebben de afgelopen weken onze schermen in meer of mindere mate bezoedeld.

Aan de ene, de pisser, wijdde deze krant drie berichten, aan de andere, de gitarist, het drievoud. Uit Van Quickenbornes combiklucht valt dan ook meer te schudden dan uit ordinair openbaar dronkenschap, zo veel zelfs dat sommigen om zijn ontslag roepen. Kom zeg. Als een zeikerd zien een reden tot ontslag is, houden we straks geen parlement meer over.

Heeft Francken eigenlijk ooit die GAS-boete in de bus gekregen? Ik vermoed dat die dingen met de post komen, maar zeker weten doe ik dat niet; ik heb nog nooit door Brussel lopen wateren.

Het meest verwonderlijke aan beide wanvertoningen is dat vooralsnog geen beelden zijn opgedoken van een doorweekte asielzoeker, of, in het geval van Francken, beelden van een drugsverslaafde gauwdief die in flagrante mictio met diens portefeuille aan de haal gaat. Ach nee, in de zomer verdwijnen alle problemen, enkel Vincent Van Peteghem werkt door.

Een vicepremier heeft een cameraploeg uitgenodigd om uit te leggen dat hij geen plasgebaar heeft gemaakt. Een vicepremier heeft een cameraploeg uitgenodigd om uit te leggen dat hij geen plasgebaar heeft gemaakt. Een vicep-...

Je zou jezelf iedere zomer een relatiebreuk toewensen om toch maar niet over kul als deze te moeten schrijven.

Het parlement is hiervoor vervroegd uit verlof teruggekomen. Het deed dat niet voor het weerzinwekkend kille beleid van Nicole de Moor, bloedgravin van de cd&v, onder wier laarzen de wet iedere dag vuiler en verkreukter en verscheurd achterblijft. Het deed dat niet voor het Hamsterdam waartoe de Brusselse politiezone Zuid stilaan is verworden. Het doet dat voor een natte klink.

Het al dan niet gebaarde volksvertegenwoordigend gezeik van Francken en Van Quickenborne is een klaterende opmaat voor negen maanden van troosteloos gedruppel, negen maanden waarin volstrekt niets zal worden verwezenlijkt, op het unisono nalullen van een voorzitter na: de leuters staan in dezelfde richting, met vereende stralen vat men de verkiezingscampagne aan – binnen de eigen partijgrenzen lukt zulks nog net.

Negen maanden van samenwerking zou afstralen op iedere regeringspartij, maar het is eigen aan wrakhout dat je er nog weinig ingehamerd krijgt.