Het aantal inactieven ligt historisch hoog. Misschien moet de federale regering dáár iets aan doen

Ann Van den Broek is journalist.

“Indien we willen vermijden dat onze welvaart op termijn krimpt, dan zullen we ook migratie uit het buitenland moeten toelaten.” Aan het woord is Pieter Timmermans, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Niet in een recent interview, nee. Het is een quote uit de krant van 1 juni 2004.

Zolang al waarschuwen bedrijven dat ze het punt naderen dat ze de juiste mensen niet meer vinden. Dat er tekorten zullen ontstaan op de arbeidsmarkt die niet meer te vullen zijn door wie hier al woont.

Op dat punt zijn we intussen, bijna twintig jaar later, aanbeland. In een nieuw advies aan de Vlaamse regering vraagt een gemeenschappelijk front van bedrijven en vakbonden om nu alstublieft, dringend, eindelijk, ook buiten Europa te kunnen zoeken naar werkkrachten. Verwarmingstechnici zijn er nodig, stukadoors, elektrotechnici en lassers. Kinderbegeleiders ook, u weet wel, dat beroep waar de werkdruk zo hoog is en de verloning zo karig dat niemand nog voor onze kleinsten wil zorgen.

De Vlaamse regering kent het probleem. Het zal wel zijn dat ze het kent. Ieder jaar opnieuw publiceert de VDAB een lange lijst van knelpuntberoepen: sinds dit jaar staan daar 234 beroepen op, 27 meer dan in 2022. Iedere maand opnieuw stuurt de Vlaamse regering zelf ook de werkloosheidscijfers uit. Die dalen nu al een hele tijd, jaar na jaar. De werkzoekenden die overblijven matchen niet met de historisch hoge berg aan vacatures.

De Vlaamse regering kent het probleem zo goed dat ze in 2019 een proefproject faciliteerde. Toenmalig minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) versoepelde de regels voor economische migratie lichtjes, zodat Voka West-Vlaanderen in samenwerking met Agoria en VDAB in Marokko op zoek konden naar IT’ers.

De kritiek die volgde op dat ad-hocbeleid hoeven we u niet uitspellen. Het maatschappelijke draagvlak voor migratie staat – we drukken ons voorzichtig uit – nogal wankel. De herinnering aan de georganiseerde arbeidsmigratie uit de jaren zestig is evenmin louter positief. Bovendien is de socio-economische situatie vandaag van die aard dat het politiek alleen al uit puur symbolische overwegingen moeilijk ligt om buitenlandse werkkrachten aan te trekken.

En dus ontbreekt na twintig jaar kloppen op dezelfde nagel nog steeds een algemeen wetgevend kader dat economische migratie van buiten de EU mogelijk maakt.

Welnu, het hóéft misschien ook niet per se. Het aantal werkzoekende werklozen ligt dan wel historisch laag, het aantal inactieve landgenoten ligt naar Europese normen gigantisch hoog. Liefst een op de vijf landgenoten op beroepsactieve leeftijd heeft geen werk en zoekt er ook geen.

Het zou zo maar een idee kunnen zijn voor de federale regering om dáár iets aan te doen. Om langdurig werklozen aangepast werk aan te bieden. Om komaf te maken met lucratieve professionele landingsbanen als het SWT, om gedemotiveerde werkzoekenden toch terug richting arbeidsmarkt te lokken, door het verschil tussen werken en niet werken groter te maken.

Er is dus een plan B. Alleen ligt de knoop op dezelfde plek gebonden. Ter hoogte van de politieke moed.