Het aanpakken van pensioenprivileges van politici is een goed idee, hun loon willen halveren is plat populisme

Al wekenlang liggen twee overheidsbedrijven onder vuur: de VRT en Bpost. Na de krantenconcessie werden bij Bpost nog maar eens verdachte overheidscontracten gevonden. Het postbedrijf voert heel wat taken uit voor de overheid, zoals het maken en versturen van nummerplaten, het beheren van rekeningen waarop BTW gestort wordt en het bezorgen van aangetekende zendingen. Normaal gezien moeten voor dergelijke opdrachten openbare aanbestedingen gebeuren, maar dat is niet gebeurd. En daardoor zou de overheid veel meer hebben betaald dan de marktprijs.

In tijden waarin er moet gelet worden op de kleintjes gezien de precaire toestand van onze begroting, is het zeker een goed idee om alle contracten door te lichten, zoals minister Petra De Sutter (Groen) heeft aangekondigd. N-VA en Open Vld willen nog een stapje verder gaan: Bpost moet geprivatiseerd worden. Maar dat is een heel andere discussie. De vraag is of er dan ook een betere service komt. Het lijkt bijna onvermijdelijk dat er dan veel postkantoren de deuren zullen sluiten, zoals nu met de banken gebeurt. Maar dat er iets moet veranderd worden, dat is wel duidelijk.

De VRT maakte afgelopen week ook geen al te beste beurt. Nadat er eerder al de nodige kritiek was op de lonen van een aantal bekende schermgezichten, was het deze keer CEO Frederik Delaplace die de nodige kritiek te slikken kreeg. Hij stuurde al zijn medewerkers een mailtje waarin hij hen een spreekverbod oplegde. Het werd een gespreksonderwerp in het Vlaams Parlement, in zoverre zelfs dat minister van Media Benjamin Dalle de ceo op de vingers tikte. Ook hier wordt vaak de vraag gesteld of de VRT niet te veel geld krijgt. Nochtans hebben sterke overheidsbedrijven zeker hun rol in het vervullen van maatschappelijke functies die privébedrijven niet uitvoeren. Eerder dan het privatiseren zou de focus ook hier moeten verschuiven naar de kerntaken van een overheidsbedrijf. Het mag vooral niet ontaarden in een race to the bottom, daar heeft niemand iets aan.

Dat geldt ook wat betreft het loon van politici. PVDA stelde afgelopen week terecht de pensioenprivileges van parlementsleden aan de kaak. Maar er vervolgens voor pleiten dat parlementsladen slechts 3.000 euro per maand mogen verdienen, gaat dan weer een brug te ver. Als voorstander van een sterke staat zouden zij bij uitstek moeten beseffen dat die staat of valt met bekwame bestuurders. Een goed werkend parlementslid of minister draagt de nodige verantwoordelijkheid en mag dan ook navenant verloond worden. De strijd tegen allerlei privileges zou niet mogen ontaarden in plat populisme.

Om af te sluiten nog een aantal praktische tips. Kijk deze week zeker eens na of u het basispakket energie voor de maanden november en december al heeft gekregen. Is dat niet het geval, dan kan dat deze week nog bij de FOD Economie. Ook voor de stookoliecheque en de pelletpremie is zondag 30 april de laatste dag om een aanvraag in te dienen. Het gaat toch om enkele honderden euro’s, die u niet mag laten liggen.

Denkt u eraan om te gaan bouwen aan de kust en heeft u wel een paar miljoentjes opzij gezet? Paul Gheysens biedt momenteel 24 percelen grond in Knokke aan voor prijzen tussen 3,3 en 5,9 miljoen euro. Binnenkort wordt er ook een groot golfcomplex aangelegd. Een buitenkansje, toch?

