Ik vond het wel troostend, in een wereld die niet van zachtheid samenhangt: hoe de bijen van de Queen van haar overlijden op de hoogte werden gebracht. Dat gebeurde met zwarte strikken, zacht geklop en gefluister. Telling the bees is geen gekke gewoonte die voortvloeit uit inteelt bij gekroonde hoofden. Het gebruik schijnt sinds de zeventiende eeuw in tal van landen voor te komen. Imkers brengen hun bijen op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen zoals geboortes of sterfgevallen. Het zal wel iets over mij zeggen dat ik zoiets onwaarschijnlijk mooi vind.

Het aan de bijen vertellen: dat klinkt onnozel voor mensen die het contact met de natuur zijn verloren. Het is iets wat kinderen zouden doen, om het dan af te leren bij het naderen van de geslachtsrijpe leeftijd. Ik vind het minder absurd sinds ik las over het verborgen leven dat bijen eropna houden. Ze herkennen elkaars gezicht en dat van mensen, en ze kunnen over het verleden en de nabije toekomst nadenken. Ze schijnen zelfs verschillende persoonlijkheden te hebben, en het glas halfvol of halfleeg te kunnen zien.

Het is het dierenrijk en het mensdom, zegt een vriendin van mij – zo vaak dat het ergerlijk wordt. Toch kan ik haar geen ongelijk geven. Deze week nog las ik dat we de Oost-Europese oerbossen tot houtpellets aan het verhakselen zijn. Net nu ik dacht dat ik de laatste dwaasheid had gezien.

Intussen groeit mijn drang om de natuur op te zoeken – of toch die paar bomen die wij een bos durven te noemen. Vorig weekend was ik op een plek met leuke namen, zoals de Konijnenberg en het Hoedemakersveld. Het was zo’n zondag waarop mensen van hot naar her rijden, gewoon omdat het kan. Er waren tenten, vlaggen, springkastelen en zo nog wat van die dingen die het soort troosteloosheid uitademen waarop je moeilijk de vinger kunt leggen. We aten een ijsje en trokken het bos in. Er klaterde een beekje, het pad was zondoorspikkeld. Op het gratis kaartje dat we kregen stonden routes, schuilhutten en namen van planten die ik nooit eerder gehoord had, zoals de paarse schubwortel en de slanke sleutelbloem.

Er was ook een telefoonnummer dat je kon bellen ‘bij problemen met de grote grazers’. Dat zinnetje vond ik raadselachtig. We vroegen ons af wat het betekende, tot we er opeens oog in oog mee stonden: vijf reusachtige koeien op en naast het wandelpad. Ze lagen daar magistraal te herkauwen, niet gehinderd door schrik- of prikkeldraad. Een wapperde met een oor, een andere verjoeg wat vliegen met haar lome staart. Er ging een vredigheid van uit waar ik stil van werd. Uit de verte kwam muziek en gejoel, zoals wij mensen gewoon zijn te doen.

Met de grote grazers had ik geen problemen. Wel voelde ik de aandrang om mij fluisterend te verontschul­digen.