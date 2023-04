Herman Van Goethem, rector UAntwerpen: ‘Mijn grote angst is dat de universiteiten een slagveld tegen woke worden’

Herman Van Goethem is rector van de Universiteit Antwerpen.

Er viel recent in De Morgen veel te lezen over ‘cancelcultuur’ (DM 24/3). Het is een problematische maatschappelijke stroming met vooral in de Verenigde Staten schrikbarende dimensies. Als in Florida de David-met-piemeltje van Michelangelo ‘pornografie’ wordt en een leerkracht de bons krijgt, dan is er ginds een torenhoog probleem. Ik zou vandaag niet graag in de VS lesgeven.

In juli 2020 tekende ik – niet zonder aarzeling, vanwege het gezelschap waarin ik me bevond – een petitie op de opiniewebsite Doorbraak tegen de opkomende cancelcultuur. Daarbij overwoog ik: Vlaanderen is gelukkig de Verenigde Staten niet. Ook nu is dat niet zo - in de verste verte niet - en nog altijd sta ik voluit achter die petitie.

Maar intussen is het wokedebat in Vlaanderen wel uitgegroeid tot een sloophamer(tje) om op rechts electoraal garen te spinnen. De terechte kritiek tegen de cancelcultuur is hier uitgegroeid tot een plompverloren analytisch kader om, wars van nuance, initiatieven en gebeurtenissen te framen in een polariserende ‘links-rechtse’ tegenstelling.

Leerzaam is het incident over de foto’s van Mous Lamrabat in de Arenbergschouwburg. Zelf vind ik het problematisch om in te breken op een 19de-eeuws geheel van schilderijen, coherent qua inhoud en vorm. Je kunt er elementen aan toevoegen, maar schilderijen vervangen... nee toch?

Dat de directeur zijn beslissing verantwoordde met de overweging dat de hal vol met ‘oude witte mannen’ zou hangen, vind ik godgeklaagd. Dat was ook smeken om een stevige tegenreactie. De politiek-bestuurlijke machtsgreep waar dat vervolgens aanleiding toe gaf, geeft mij wel het nakijken. Moet het beleid op die wijze met cultuurdebatten omgaan?

Bedrijven en universiteiten

Bart Eeckhout en Ewoud Ceulemans citeren een anonieme stem uit de sector: ‘Mijn grote angst is dat cultuur als een slagveld wordt gebruikt voor een politiek programma: de strijd tegen woke.’ Hetzelfde geldt voor de universiteiten. In die context valt vandaag mijn naam weleens en wordt geschermd met de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid is absoluut, binnen de grenzen van de strafwet. In de publieke ruimte mag je je mening geven, ook op een beledigende of kwetsende manier.

Anders dan op straat en in het park, geldt de vrijheid van meningsuiting niet zonder meer op de werkvloer. Neem de bedrijven. Zo kan er een vestimentaire code zijn. Een bedrijf kan normaal ook enkel functioneren wanneer medewerkers respectvol met elkaar omgaan. Op de werkvloer kan je felle kritiek hebben op elkaar, het oneens zijn en in een discussie lijnrecht tegen andere opinies ingaan, maar toch moet je respectvol blijven. Het is een moeilijk evenwicht, en dan wil een mens al wel eens struikelen.

En uiteraard moet je ook niet àlles respecteren. Uiteraard moet je niet alles aanvaarden. Bedrijven kunnen disfuncties en fouten aanpakken, bijvoorbeeld door professionele opleidingen over onbewuste vooroordelen in je werkcontext. Ook de Vlaamse universiteiten hebben verplichte opleidingen, en dat is heus geen strafkamp. Want ook bij ons moet je respectvol met elkaar omgaan.

Studenten of collega’s hossen elk wel over een heel ander speelveld. Studenten kunnen volop de vrije meningsuiting bespelen. Ze mogen tegen elkaars visies betogen en protesteren, maar de universiteit moet zich neutraal opstellen en alle erkende studentenverenigingen op eenzelfde wijze behandelen. Onder collega’s situeert op de werkvloer het respect voor elkaar en tegenover studenten zich ook in een ruimer kader. Dat houdt verband met een basiswaarde van een goede onderwijsinstelling, met name inclusie.

Diversiteit is een gegeven, maar inclusie is onze opdracht. Daar gaat mijn universiteit voluit voor. Ik ben de politieke meerderheden van vandaag, over het gekissebis en persoonlijke aanvallen heen, dankbaar omdat we met zijn allen die overtuiging delen.

Academische vrijheid

Het wetenschappelijk personeel van een universiteit werkt in een specifieke en aangename context: de academische vrijheid. Die valt niet helemaal samen met de vrijheid van meningsuiting. Want aan universiteiten is de vrijheid van meningsuiting niet absoluut. We werken er immers binnen academische en professionele standaarden. Ook in onze ‘lerarenkamer’.

Alle onderzoeksvragen moeten kunnen worden gesteld. In zijn bijdrage in Zeno wees Joël De Ceulaer terecht op lastige casussen in dat verband. Ik hou wat dat betreft van de juridische ‘marginale toetsing’: over de randgevallen spreken we ons niet uit, maar heel soms overschrijdt een vraagstelling manifest de grenzen van het maatschappelijk aanvaardbare. Vaak zitten we dan in extremistische politiek-maatschappelijke blubber. Toch kunnen we ons heel soms vergissen. De toekomst rehabiliteert verschoppelingen van vandaag.

De academische vrijheid en blijheid moge dan al groot zijn, in je onderzoek gelden toch heel wat regels, zoals op het vlak van bronnenanalyse, mensenrechten en bio-ethiek. Publicaties moeten aan wetenschappelijke standaarden beantwoorden. De Gentse prof Matthias Desmet zag zijn ‘vrijheid van meningsuiting’ gekortwiekt, na een boek dat niet beantwoordde aan de standaarden van het vakgebied.

Wanneer wij ons vanuit een universiteit, met onze functie en titel, publiekelijk uitspreken, dan doen we dit vanuit het gezag verbonden aan onze functie. Een professor kan echt niet om het even wat beweren.