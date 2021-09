Herfstige zon, klapwiekende helikopters en zeven miljard camera’s. De koers: een scenario van Spielberg

Mark Coenen is columnist.

Micro macro: het was in de jaren zeventig en tachtig een tv-programma waarbij mensen een extreme uitvergroting kregen te zien van een voorwerp, waarna ze moesten raden wat het was. Gepresenteerd door Armand Pien, al was presenteren in zijn geval een groot woord. Hij was gewoon zichzelf, wat in zijn geval meer dan genoeg was om een legende te worden. Pien om te zien.

Ik dacht aan hem in de nazit van de slag om Leuven afgelopen zondag, waar de Vlaamse veerkracht voor de zoveelste keer werd vernederd door de fransoos, in de vorm van een uitgemergeld mannetje met dikke billen. Dat hij onderweg was uitgemaakt voor rotte vis en vlak voor de meet amper aan een bierdouche was ontsnapt, kon hem niet deren: hij ging er alleen sneller van rijden.

De extreme uitvergroting van de goddelijke tweewieler was mogelijk dankzij de magistrale wijze waarop de koers in beeld werd gebracht. Herfstige zon, klapwiekende helikopters en zeven miljard camera’s om alles te capteren. De koers: een scenario van Steven Spielberg.

Driehonderdduizend fans stonden langs de weg en zagen nauwelijks iets passeren, buiten wat snel voorbijflitsende skeletten in nationale truien. Er is niets zo frustrerend als je van zes uur ’s ochtends een plekje te zoeken op het parcours om na de koers vast te stellen dat je niets gezien hebt en je scha te moeten inhalen met de eindeloze samenvattingen op tv achteraf. Als de karavaan voorbijtrekt hangt er zo’n vervelende vlag voor je ogen en je moet ook alles opnemen met je iPhone, want er is nog geen beeld genoeg van.

Hoeveel miljarden uren bibberende opnames van onherkenbare renners zouden er zijn van dit wereldkampioenschap? Een cloud vol onverstaanbaar geroep.

Al vroeg zet men het op een gestaag drinken van donkere bieren, waardoor tegen de eerste doortocht de sfeer helemaal goed zit en men de renners enthousiast verkleinwoordjes toeroept. “Woutje, Woutje!” Pas als je een verkleinwoord bent weet je dat de mensen je echt graag zien. Doodknuffelen van liefde en plaatsvervangende trots: dat zou men hem.

Om de verveling langs het parcours tegen te gaan heeft men de vip uitgevonden, waar het innemen van spijs en drank betaald wordt door gulle sponsors die vervolgens die kosten mogen aftrekken van de belastingen. Op grote schermen kan men de koers volgen, maar zonder geluid, waardoor de aandacht snel afgeleid is en men nauwelijks nog opkijkt als de spurt wordt ingezet. Die in een mum voorbij is, waarna de pousse-café wordt geserveerd, met een lokale boterkoek erbij, voor de gezelligheid.

Dat Ben Weyts uitgejouwd werd toen hij het podium betrad is tekenend voor de tijd. Ook Steve Stevaert maakte dat ooit mee, toen hij voor een scheldend Sportpaleis zijn poppollmedaille van Humo kwam afhalen. Een jaar later was hij provinciegouverneur.