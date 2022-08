Helaas is Nancy Pelosi, zoals wel meer politici met talent, hopeloos verslaafd aan de macht

Ann De Boeck is journalist.

Wat valt er niet te bewonderen aan Nancy Pelosi? Tweeëntachtig jaar intussen en de Democrate staat nog altijd bovenaan de politieke voedselketen als voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Weinig politici werden zo vaak verguisd, tegengewerkt en doodverklaard om dan toch telkens weer als winnaar uit de bus te komen. Pelosi is hét prototype van de ultieme overlever. Een natuurtalent. Iemand die met sprekend gemak akkoorden smeedt en tucht afdwingt.

Helaas is ze, zoals wel meer politici met talent, ook hopeloos verslaafd aan de macht. Zo kondigde ze onlangs aan dat ze zich bij de verkiezingen in november opnieuw verkiesbaar zal stellen als afgevaardigde, hoewel ze aanvankelijk zou stoppen. Pech voor de jongere collega’s: de lokroep is te sterk. En jawel, intussen hoopt ze ook nog snel even een plek in de geschiedenisboeken te veroveren met een controversieel bezoek aan Taiwan, tegen de waarschuwingen van China in.

Hoe je het ook bekijkt: werkelijk niemand heeft iets aan het bezoek van Nancy Pelosi, behalve Nancy Pelosi. Niet de Amerikaanse president Joe Biden, die net zoals zijn veiligheidsdiensten tegen het bezoek adviseerde. Niet de Chinese leider Xi Jinping, die het als een onnodige provocatie ziet. En niet de Taiwanese bevolking, die de komende maanden de Chinese toorn zal moeten ondergaan zonder dat er daadwerkelijk iets verandert aan haar situatie. Tegen dan zit Pelosi al lang terug op Capitol Hill.

Het is niet dat ze niet gewaarschuwd zijn. De Chinese president zei vorige week in een telefoongesprek met Biden dat de VS met vuur speelden door het één-Chinabeleid in vraag te stellen. Xi worstelt in eigen land met coronalockdowns en een vastgoedmarkt die op instorten staat. Dit najaar moet hij zijn derde termijn als president verzekeren op een belangrijk congres van de communistische partij. Hij kan met andere woorden wel een bliksemafleider gebruiken.

Ook de timing is niet bepaald ideaal. De Verenigde Staten en Europa hebben de handen vol met de oorlog in Oekraïne. Terwijl de plannen van Poetin minder gesmeerd lopen dan verwacht, houdt Xi zich – gelukkig – afzijdig. Veel moeite zou China weliswaar niet hoeven te doen om het voordeel in Oekraïne toch in de richting van Poetin te doen kantelen. Alleen al daarom trappen we hem maar beter niet te hard tegen de schenen.

Nog voordat Pelosi dinsdag een voet op Taiwanese bodem zette, doken op sociale media beelden op van Chinese tanks die werden ontplooid op de stranden van Fuijan, de Chinese provincie die het dichtst bij Taiwan ligt. In de Straat van Taiwan, de zeestraat tussen het Chinese vasteland en het eiland, werden gevechtsvliegtuigen gespot. Intussen legde China met een cyberaanval de Taiwanese overheidsservers plat en verzamelde het oorlogsschepen. Een ultieme waarschuwing.

Eén voordeel: Pelosi zal wellicht haar plek in de geschiedenisboeken krijgen. Alleen misschien niet als de grote verdediger van de democratie en de mensenrechten, maar als de vonk die een oververhitte boel in lichterlaaie zette.