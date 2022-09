Frederik De Backer is columnist.

“Goed eh?” vraagt ze en nog voor haar woorden zijn ingedaald, volgt een klaterende lach. Voor ons liggen enkele sneden oud brood, hard als beschuit. Wat laatste restjes kaas, de enige soort die het oude kruideniertje twee dorpen verderop drie dagen geleden nog had, een pot confituur, in mijn mok een bodempje melk. “Al een chance da’k nog gen valske tann’n em, of ze laugen der i’ allemo ooët.” Opnieuw die lach.

Ik zit met mijn moeder in een klein Italiaans bergdorpje. Zij, ik en honderd miljoen muggen. Als ik nog geen tweehonderd keer ben gestoken, dan geen enkele. Ik lijk wel een framboos. Heelder dagen loop ik te krabben en te scharten tot het bloed in beken langs mijn benen naar beneden stroomt. Net Jezus, in die film. Ik dep mijn wonden met een van de meerdere servetvarianten die ze van thuis heeft meegebracht.

Mijn moeder houdt van Italië, op het onverdraaglijke af. Vergelijk eender wat met zijn Italiaanse equivalent en dat laatste triomfeert, of het nu gaat om gastronomie, architectuur, ja zelfs het ijshockey schijnt beter in Italië. Ik word er kegelzot van. En geen vriendin of stiefvader in de buurt – wat heb je bij stralend weer aan een bliksemafleider? Maar ze houdt ervan en ik van haar, dus ik slik mijn woorden in. Om haar te pesten betaal ik alles.

Het moet ruim twintig jaar geleden zijn dat we voor het laatst samen op reis zijn geweest. Met de halve familie naar een huisje in Frankrijk, zij een jonge veertiger, ik een prille tiener. Ik herinner me geploeter in een halfleeg zwembad en dat enkel míjn merguez over datum was. Een fijne tijd, te snel voorbij. Eenmaal je begint te puberen zit je liever met iemand anders op een terras. Dat moet weleens pijn hebben gedaan, besef ik nu.

Elke dag vraag ik of ze het hier nog tof vindt, want veel doen we eigenlijk niet. Ik schrijf een stukje, vis een kikker uit het zwembad, werp een reep scheen in de struiken. “Oeh ja ze,” luidt het steevast, “nauëg tof!” Ik vraag of ik niets moet helpen dragen van of naar de keuken, ook al ken ik het antwoord. In haar blik lees ik: “Alles is perfect.”

Ik zie mezelf als iemand die wel wat leed kan dragen, maar ik hou mijn hart vast voor haar sterfdag. Vierenzestig is ze nu. Ofwel eist een halve eeuw roken straks zijn tol, ofwel springt ze binnen dertig jaar nóg over mijn kop, één van de twee. Maar ik neem geen risico’s. Ik wil later niet moeten zeggen dat ik nog dit of dat had kunnen doen. Ze sprak hier al jaren van. Alleen de roze Cadillac kreeg ik niet geregeld.

En als dat ene moment dan toch ooit moet aanbreken, waarvan men in slechte films zegt dat je hele leven aan je voorbijkomt, dan hoop ik dat ze flarden van deze reis voor ogen krijgt, waarin ondanks het niets alles perfect was – zoals bij mij het geval zal zijn.

Al heb ik dergelijke momenten te over.