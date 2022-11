Heeft staatssecretaris De Bleeker politiek ‘slim’ gehandeld? Het was alleszins eerlijk en voorzichtig. Dat mag ook een keer

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Van de federale regering was gezegd dat deze periode bepalend zou zijn voor haar uiteindelijke impact en betekenis. Als dat zo is, dan ziet het er voorlopig povertjes uit. De grote conflicten onder ministers en partijleiders mogen dan wat weggeëbd zijn, het afgeleverde resultaat blijft teleurstellend.

In het asielbeleid is de crisis intussen dermate acuut dat nu zelfs Oekraïense oorlogsvluchtelingen op straat of in de daklozenopvang dienen te slapen. De opvangcrisis sleept al zowat een jaar aan en het einde is niet in zicht. Ook wie meent dat in een complex debat als dat over asiel en migratie best niet te veel met moraliserende vingers wordt gewezen, zal moeten toegeven dat een beleid dat kwetsbare mensen op straat achterlaat onder de ethische lat gaat, waar je die lat ook wenst te leggen.

Dat is lang niet alles. Ook het algemene beleid vertoont zorgwekkende tekortkomingen. Dat valt af te leiden uit de wankele begrotingsopmaak waarmee de regering naar de Kamer is getrokken. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) komt de verdienste toe dat zij, bewust of per ongeluk, de aandacht nog eens op het broddelwerk gevestigd heeft. De Bleeker liet het tekort in eerste instantie nog groter uitvallen dan publiekelijk was verkondigd, omdat ze energiemaatregelen aan de minzijde noteerde zonder ook de mogelijke compensaties mee te nemen.

Verfrissend

Veel aandacht gaat naar het politieke spel. Was het wel slim van de staatssecretaris om de eigen premier zo in de wind te zetten? Het was alleszins eerlijk en voorzichtig. Dat is ook een keer verfrissend als het over de rijksbegroting gaat. De inhoudelijke kwestie is in elk geval boeiender dan het liberale partijstratego. Het is vrij zeker dat de uitgave die de staatssecretaris als extra noteerde er ook gaat komen. Of de tegenprestatie navenant zal zijn, valt nog zeer te bezien. Het kan geen kwaad dat mevrouw De Bleeker haar coalitiepartners die ongemakkelijke waarheid nog eens onder de neus duwt.

De energiecrisis heeft de verschillende Belgische regeringen gedwongen tot steunmaatregelen waarvoor ze eigenlijk geen ruimte meer hebben. Wat moet dat moet, maar dat penibele budgettaire uitgangspunt had met name de federale regering tot meer omzichtigheid en selectiviteit keuzes mogen inspireren. Dat is niet gebeurd, en het gevolg is dat tekort en schuld oplopen tot zorgwekkende hoogtes.

Dit is een ernstige zaak. Met de extra kosten van de vergrijzing (en klimaatopwarming) nog op komst, weet de federale regering nu al dat ze ook in de nabije toekomst voor zware uitdagingen staat. Falen is geen optie, maar toch is het erg onzeker hoe de regering die toekomst voorbereidt. Een gevoel van urgentie ontbreekt nog altijd.

Het beste nieuws is wellicht dat de Europese Unie de budgettaire strapatsen van deze welvaartsstaat aan de Noordzee stilaan ook moe aan het worden is. Opschorting van beloofde Europese investeringssteun hangt in de lucht. Misschien luidt dat ouderwetse Europese dreigement het einde van de budgettaire speeltijd alsnog in.