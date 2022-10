Heeft íémand om de uitbreiding van flexi-jobs naar de cultuursector gevraagd?

Bij de voorstelling van het begrotingsakkoord in het federaal parlement, deed één maatregel ons van onze stoel vallen: de uitbreiding van flexi-jobs naar de cultuursector. Heeft iémand daar dan om gevraagd?

In een sector die al kreunt onder de onzekere contracten, zal het systeem van de flexi-jobs de instabiliteit van de tewerkstelling enkel doen toenemen. Er is net nood aan langere contracten en meer stabiele tewerkstelling. Daarvoor willen we tegelijk werken aan de financiering en aan betere voorwaarden om mensen in dienst te nemen. Flexi-jobs betekent nog meer korte contracten en onzekerheid. Ze worden zo deel van het probleem, niet van een oplossing.

Een contract voor een flexi-job is in essentie een oproepcontract, waarbij de werkgever je naar believen kan opbellen of afbellen. Er wordt ook geen minimum­prestatie afgesproken. Daarnaast wordt het sectorale minimumloon (dat al laag ligt) niet gegarandeerd. We zien ook wat er nu gebeurt in de horeca. Sommige restaurants kiezen ervoor om een werknemer met vast contract aan de deur te zetten voor een pool van vijf flexi-jobbers. Het Rekenhof becijferde in 2019 dat meer dan een derde van de flexijobs (35,3 procent) geen nieuwe job is, maar een verschuiving van bestaande tewerkstelling. Minder kosten en meer flexibiliteit voor de werkgever, maar bye bye stabiele jobs.