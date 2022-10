Heeft Conner Rousseau gelijk om de samenwerking met N-VA op te zeggen als die met Vlaams Belang wil regeren? Jongeren geven hun mening

Jeroen Bergers: ‘De uitspraak van Rousseau werkt contraproductief’

“Ik vind de uitspraak van Rousseau hypocriet. Vooruit bestuurt in Zelzate en Borgerhout met extreemlinks. Dat zijn toch ook niet meteen lieverdjes? Denk bijvoorbeeld aan de standpunten van de PVDA over de vervolging van de Oeigoeren in China: die verschrikking ontkennen ze. Daarnaast is de PVDA de enige partij die de resolutie om de invasie van Oekraïne te veroordelen niet steunde. Vooruit dient in het Vlaams Parlement aan de lopende band resoluties in met de communisten, maar wil dan wel moraalridder spelen als het over extreemrechts gaat. Misschien moet Rousseau eerst eens voor eigen deur vegen? Als je terecht kritisch bent voor extreemrechts, moet je consequent zijn en even kritisch zijn voor extreemlinks.

“De uitspraak van Rousseau is ook contraproductief. Vlaams Belang scoorde tijdens de laatste peilingen wat minder, maar is wel nipt de grootste. De mensen die nu voor extreemrechts zouden kiezen, ga je niet overtuigen door voortdurend te spreken over onvoorwaardelijke blokkeringen. Je maakt hen alleen maar bozer en de kans dat ze extreemrechts stemmen groter. Het cordon is de levensverzekering van het Vlaams Belang. Ik begrijp dat elke partij principes heeft. Ook ik vind bijvoorbeeld het verzet van Vlaams Belang tegen wapenleveringen aan Oekraïne ronduit onverantwoordelijk en kan niet anders dan vaststellen dat de partij amper wetsvoorstellen indient om haar beloftes te realiseren. Maar het is te gemakkelijk om zelfs op lokaal niveau meteen iedereen op basis van partijpolitieke argumenten af te schrijven. Op elk bestuursniveau moet je op basis van inhoud aan de mensen kunnen uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt.

“Onze democratische samenleving is een voorrecht. We moeten met alle kiezers in gesprek blijven gaan. Als ik met jongeren spreek die op extreemrechts of extreemlinks overwegen te stemmen, merk ik dat in dialoog gaan werkt. Laten we dus vooral proberen mensen te overtuigen van ons eigen verhaal.”

Jeroen Bergers. Beeld ID/ Wouter Van Vaerenbergh

Sander Claessens: ‘Het Vlaams Belang is nog steeds Vlaams Blok’

“Ikzelf ben voorstander van het cordon sanitaire. Het Vlaams Belang werd in 2004 veroordeeld voor racisme, dat mogen we toch niet vergeten. Onlangs vierden ze hun 45-jarige bestaan als partij, en daaruit blijkt dat het voormalige Vlaams Blok en het huidige Vlaams Belang nog steeds hetzelfde is. Dat merk ik ook aan de slogans die ze hanteren: ‘Eerst onze mensen’ is toch gewoon exact dezelfde slogan als ‘Eigen volk eerst’? We weten ook allemaal waartoe extreemrechts kan leiden, kijk maar naar het verleden. Racistische partijen – in mijn ogen – zorgen voor een gevaarlijke samenleving.

“Vaak horen we van rechtse politici de boutade dat partijen dan ook niet zouden mogen samenwerken met PVDA, maar dat is absoluut geen juiste vergelijking. Wij zijn een solidaire partij, en wij zijn net antiracistisch, het tegenovergestelde van Vlaams Belang. Ik begrijp ook het ongenoegen van veel mensen wel, waardoor ze misschien eerder op Vlaams Belang stemmen. We moeten naar dat ongenoegen luisteren. Vlaams Belang zegt dan tegen die mensen dat ze een sociale partij zijn, en dat ze opkomen voor de werkende klasse, maar het tegendeel blijkt waar. Bekijk gewoon hun stemgedrag in de parlementen: ze stemmen tegen de verhoging van de Europese minimumlonen en ze zijn niet voor een rijkentaks of het belasten van multinationals. En ik zie ook dat ze voor de jacht op langdurige werklozen zijn. In woorden zijn ze anti-establishment, maar in daden komen ze niet op voor de mensen die ze zeggen te vertegenwoordigen.

“Dat er veel kiezers op extreemrechts stemmen, komt door het beleid van de afgelopen veertig jaar, denk ik. Dat heeft een sociale ravage aangericht. Mensen komen steeds meer in de problemen. Dat ongenoegen is terecht. Maar het Vlaams Belang komt met valse remedies. We moeten mensen overtuigen met voorstellen die effectief problemen aanpakken.”