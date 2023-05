Heeft Bart De Wever wel door dat N-VA en PS in 2024 samen geen meerderheid zullen hebben?

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

Een minikabinet, een premier en vicepremiers die de prioritaire, voornamelijk budgettaire, problemen aanpakken, in parallel met een diepgaande hervorming met een confederale omslag. Dat is het voorstel van N-VA-voorzitter Bart De Wever om te vermijden dat België een lange periode van immobilisme tegemoetgaat die op een doorstart van Vivaldi zou uitmonden. Daarvoor kijkt hij uitdrukkelijk naar de Parti Socialiste en hij verklaart bereid te zijn om indien nodig zelf premier te worden.

Dat voorstel deed De Wever in een interview met Het Nieuwsblad en Gazet Van Antwerpen (DM 13/5/23), nog voor het begin van het driedaagse congres van zijn partij. Een manier om aan de leden te tonen dat de partij een duidelijke strategie heeft en om hen gerust te stellen na een wat teleurstellende opiniepeiling. Het bevestigt ook dat een partijcongres meer tot doel heeft om de militanten te motiveren dan om een koers uit te zetten. Iedereen moet zijn plaats kennen.

Voor Bart De Wever is het nu of nooit als hij niet de geschiedenis wil ingaan als de voorzitter die zijn partij politiek sterk maakte maar in zijn hoofddoel faalde: van België een confederale staat maken. Blijkbaar wordt het steeds moeilijker om de Vlaams-nationalistische kiezers ervan te overtuigen dat de welvaart van Vlaanderen beter beschermd wordt door een grote communautaire onderhandeling met de Franstaligen dan met een proteststem voor het Vlaams Belang. Dat wil de N-VA compenseren door op de kiezers van cd&v en Open Vld te mikken die in de Vivaldi-regering ontgoocheld zijn.

Déjà vu

Het voorstel van Bart De Wever heeft het nieuws gehaald maar toch is het allerminst nieuw. In 2020 trachtte hij een groot akkoord met Paul Magnette te sluiten en stelde voor om in de toenmalige context van de pandemie een noodregering te vormen. We weten hoe dat afgelopen is. Hoewel de onderhandelingen al ver gevorderd waren, moest de voorzitter van de PS er de stekker uittrekken. De tegenkanting was te groot, zowel van een deel van zijn eigen troepen, vooral in Brussel, als van de andere Franstalige partijen die het niet pikten om als toeschouwers te worden beschouwd. Waarom zou wat toen mislukte volgend jaar wel kunnen? Hoe zou een minikabinet van technocraten, zoals Bart De Wever in De zevende dag (VRT 1) opperde, de begrotingsproblemen kunnen oplossen, terwijl dat juist politieke keuzes vereist?

Achter het voorstel van een nieuw groot overleg tussen de N-VA en de PS doemt de schaduw van Conner Rousseau op. Hij zou immers de link moeten zijn tussen De Wever en Magnette. De boodschap aan de PS is dus ook een signaal voor Vooruit. Vraag is of de voorzitter van de Vlaamse socialisten daarover nog genoeg goede banden heeft met de PS. Vele van zijn recente uitspraken bijvoorbeeld over migratie en werkloosheid vielen niet in goede aarde bij zijn Franstalige kameraden. Niet toevallig is er geen vertaling voor het woord ‘flinks’ in het Frans. Het wordt gewoon beschouwd als een synoniem van ‘rechts’. Bovendien is Conner Rousseau steeds heel vaag gebleven over zijn communautaire standpunten.

‘Rien ne va plus’

Zelfs als N-VA en PS een akkoord zouden vinden, is de kous lang niet af. Niet alleen hebben ze samen geen meerderheid - in tegenstelling tot wat het voorstel van Bart De Wever laat blijken - maar het is lang niet zeker dat ze in 2024 nog de grootste partijen zullen zijn in hun gemeenschap. In het zuiden van het land zijn MR en Ecolo minder dan ooit geneigd om de PS te volgen. Paul Magnette heeft trouwens de uitgestoken hand van de Vlaamse nationalisten onmiddellijk afgewezen. De voorzitter van de N-VA steekt het niet onder stoelen of banken dat hij erop rekent dat de problemen van het land zo acuut zullen worden dat de Franstaligen met de rug tegen de muur zullen staan en verplicht zullen zijn om noodmaatregelen te aanvaarden en in een nieuwe ronde communautaire onderhandeling te stappen. “Rien ne va plus”, zo vat hij het samen. Een formule die afkomstig is uit het casinojargon, aan de roulettetafel en betekent dat geen inzet meer mogelijk is. Het wordt gevolgd door de uitdrukking ‘Faites vos jeux’, die letterlijk maar betekenisvol vertaald kan worden als ‘Maak uw spelletjes’.