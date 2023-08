Hebben we op vlak van AI niet meer nood aan een ‘Barbie’-mentaliteit?

Alex Karp, CEO van Palantir, waarschuwde eerder al voor naderend AI-onheil. Maar zou de redding niet juist liggen in een juistere, ethische kijk op AI? Dat stelt Jurgen Masure, auteur van Mens voorbij markt voor.

Alexander Karp, CEO van het surveillancebedrijf Palantir, zette zichzelf in de kijker als een heldhaftige strijder voor de ‘westerse liberale democratie’. Hij doet dit door de film van Christopher Nolan over Oppenheimer aan te halen. Oppenheimer, als vader van de atoombom, maakte de nucleaire dreiging een harde realiteit en staat voor ongebreideld technologisch machtsvertoon.

Oorlog versus vrede

We bevinden ons midden in een ‘wapenrace van een andere soort’, die op basis van kunstmatige intelligentie (AI) gaande is tussen het ‘Westen’ en de ‘Rest’. Karp pleit voor een ‘permanente overwinning’ van de westerse liberale democratie, zelfs als dit via geweld moet gebeuren. Lees dus: oorlog. Het Westen tegen het Oosten, maar dan met killer drones en ander AI-gedreven oorlogstuig. Hij laat nauwelijks ruimte voor een veilige en effectieve dialoog over AI-ethiek of een wereldwijd AI-toezicht, als samenwerkingsverband tussen grootmachten VS en China. Nee, de ‘survival of the fittest’-mentaliteit zit diepgeworteld bij deze libertaire denker en CEO uit Silicon Valley.

Betekent dit dat andersdenkenden dan de naïeve techneutralen zijn? Nee. Maar hoe zeker zijn we eigenlijk van wie onze vijanden zijn in deze veranderende wereld? Geopolitiek verandert tegenwoordig razendsnel. De bondgenoten van vandaag kunnen immers de tegenstanders van morgen zijn. We mogen niet vergeten dat Karp surveillancetechnologie te verkopen heeft. Verpakt in rijke, bijna bloemrijke taal, beschrijft hij onomwonden de race naar technologische superioriteit, waarvoor zijn bedrijf, ironisch genoeg, wapens wil verkopen.

Barbie versus Oppenheimer

Hoe je het ook draait of keert, technologie is geen autonome kracht. Mensen bepalen nog altijd de richting. En tuurlijk, we staan aan de vooravond van een technologische revolutie die grote impact kan hebben en ons kan overspoelen als we niet voorzichtig zijn. Ruwe kracht en software-gedreven machtsvertoon, ik betwijfel of dat de weg is. Laten we reflecteren en ethisch leiderschap centraal stellen. Laten we eens kijken naar Greta Gerwich’ film Barbie, in plaats van Christopher Nolan’s Oppenheimer. Reflectie en ethiek horen centraal te staan in onze omgang met AI.

Het is gemakkelijk om te verdwalen in de fascinatie voor technologie, voor AI-systemen en drones die zo gedetailleerd en nauwkeurig kunnen zijn dat we vergeten wat ze in essentie zijn: instrumenten van macht. Zo gaat de film Barbie over machtsverhoudingen binnen onze samenleving en hoe we die ter discussie moeten stellen. Technologieën zijn geen neutrale spelers in ons politieke en maatschappelijke landschap. Ze zijn wapens in de handen van degenen die ze beheersen en kunnen ingezet worden voor nobele doeleinden of voor destructie. Maar wie bepaalt welke inzet ‘nobel’ is?

Zal een nauwere samenwerking tussen de overheid en de technologiesector helpen om het voordeel van de Verenigde Staten en hun bondgenoten te behouden, zoals Karp voorstelt? Deze visie weerspiegelt een verontrustend verlangen om het huidige Amerikaans militair-industriële complex te versterken, en hoe hij daarbij een techmonopolie wil uitbouwen. De huidige context noopt ons eerder om in te zetten op samenwerking, zoals op het gebied van klimaat, om het dreigende conflict tussen grootmachten te verminderen. Ik besef ook ten volle dat dit absoluut geen sinecure is.

De Oppenheimer-blik op technologisch machtsvertoon roept onvermijdelijk herinneringen op aan de Koude Oorlog, met zijn nucleaire wapenwedloop en het schaduwspel van spionage en contraspionage. Maar zijn we niet al voorbij die tijd? Is de wereld niet complexer en genuanceerd geworden?

Goed versus slecht

Deze discussie gaat in wezen over ethiek. Wat is goed en slecht in deze complexe wereld? Hoe gaan we daar als samenleving mee om? Wat zijn de juiste of verkeerde keuzes? Het kompas dat ons moet leiden door dit doolhof van technologische ontwikkelingen is onze visie op wat we willen, onze verantwoordelijkheden, altijd met het oog op wat goed is voor de gehele mensheid.

Deze wereld, met haar veelheid aan technologische vooruitgang, ecologische uitdagingen, politieke machtsverhoudingen en economische tegenstrijdigheden, is een moeilijk labyrint geworden. Dit roept fundamentele vragen op over goed en kwaad, en hoe we onze weg moeten vinden in deze wirwar. Onze verantwoordelijkheden zijn niet beperkt tot onze onmiddellijke omgeving, maar strekken zich uit tot de grenzen van de mensheid. Het zijn de lasten van sociale verantwoordelijkheid en wereldwijde ethiek - zware lasten van klimaatverandering, armoede en mensenrechten.

Laten we de Barbie-film dus als leidraad nemen voor deze nieuwe eeuw, en niet zozeer de oorlogsdrum van Oppenheimer. Onze wereld mag dan een labyrint zijn, we mogen niet vergeten dat elk doolhof een uitgang heeft. Het is aan ons om die uitgang te vinden en een wereld te creëren die weerspiegelt wat we als goed en juist beschouwen.