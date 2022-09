Frederik De Backer is columnist.

Holland heeft het licht gezien, dus Vlaanderen binnen een jaar of tien misschien ook. Haarlem, natuurlijk Haarlem, de stad die de wereld ruim honderd jaar geleden de eeuwige opa Godfried Bomans schonk, wil vleesreclame verbieden. Een woord als een rotte pens, daarvoor alleen al zou je het bannen.

Betutteling, schreeuwt iemand op Twitter, wellicht omdat hij zijn brood verdient met beleg, en dat is het natuurlijk ook. Tot je erover gaat nadenken. Want wat is uiteindelijk het verschil met gok- of tabaksreclame? Iets wordt beschouwd als slecht voor je, en dus wordt halfslachtig opgetreden. De producten worden niet uit de handel genomen, nee, stel je voor, dat zou de economie een schaafwondje toebrengen. Er wordt gewoon minder over gepraat.

Dat gelul over de economie altijd. Hebben we echt reclame nodig om te weten dat er hesp voorhanden is? “Schat, wat eten we straks?” – “Geen idee, even wachten tot een tram voorbijrijdt.” ‘De’ economie wordt geen schade toegebracht, dat geld gaat gewoon ergens anders heen. Voor facturen wordt ook nergens reclame gemaakt en die hebben het eeuwige leven.

‘Een’ economie wordt schade toegebracht: die van de vleesverwerkende industrie. En zelfs dan nog. Hoogstens sluiten een paar slachthuizen en fabrieken de deuren, maar als je je arbeidsvreugde moet halen uit het schieten van een pin door een koeienkop, is dat misschien geen slechte zaak. Wie heelder dagen kuikens in een hakselaar gooit, kan dat ook met potloden in een kleurdoos. En de CEO van een vleesverwerkend bedrijf is dat morgen van een telecomgigant, overmorgen van een pakjesdienst en de dag erna van een mediaconcern, die tref je zelden in een stempellokaal.

Inderdaad, met tabak doe je jezelf meer ellende aan dan met een berenlul, misschien, maar daar gaat het niet om. Deze keer lijkt het te gaan om het welzijn van een ánder, zoals een snelheidsbeperking op de autostrade er ook meer is voor de potentieel aangeredene dan voor de potentiële aanrijder.

De CO 2 -uitstoot moet omlaag, berenlul, zo simpel is het! Dit is geen betutteling, dit is een schuchter begin van iets wat ooit misschien leidt tot een harde aanpak. Dat is toch net wat al die vendelzwaaiers willen? Strenge straffen! Wakker worden, zak gehakt, deze keer hangen we er allemaal aan.

En waarom stoppen bij vleesreclame? Waarom niet meteen álle reclame bannen? Who took my badjas? Ik took uw badjas! Schatjes van patatjes, ik ben Donald Muylle, Gam-ma? Weg! Vort!

De planeet krijgen we misschien niet meer gered, we gaan dan toch ten onder op de tonen van ons eigen gekrijs, geen catchy jingle. En aan ons rottende lijk, gelegen op het dorre zand, ontsnapt nog slechts een vage zweem van quinoa, een stil verlangen naar betutteling, in plaats van een laatste verzengende BiFi-scheet.