Heb ik het beeld van de leraar zojuist ten goede zien kantelen?

Sherisse Vermeulen is lerares Nederlands (5 en 6 aso-tso) in Antwerpen (Linkeroever). Ze schrijft in eigen naam over de positievere beeldvorming van de leerkracht, ‘een droom die misschien in vervulling gaat’.

Eén september is een rush zonder weerga. Ik voel me telkens als zo’n minuscuul figuur in Hokusais The Great Wave: wanneer slaan de golven in? Zullen er dit jaar genoeg scheepslieden zijn (en blijven) opdat ons bootje niet kapseist? Na een pauze van een half jaar keerde ik terug naar mijn vertrouwde school: een kersvers gebouw, een andere schoolnaam en een stevig percentage nieuwe collega’s. Ik hoorde onbekende stemmen polsen naar wie ik was. Bevreemdend op zijn minst, maar ik kwam thuis bij mijn leerlingen.

Even verbazingwekkend is het gevoel dat mijn droom misschien in vervulling gaat: krijgt het lerarenberoep dit jaar die broodnodige imagoboost? Voor het eerst in lange tijd lijkt er immers een maatschappelijke kentering gaande in de beeldvorming over het onderwijs. Subtiel, maar ze is er.

Perspectief

In het verleden schopte ik soms figuurlijk tegen de verkeerde schenen, omdat de laisser-faireaanpak t.o.v. het onderwijs mijn eigen benen blauw maakt. Desondanks ervaar ik het geluk een perspectief op mijn job te bezitten dat mij telkens opnieuw finaal naar het beroep doet lonken bij vertwijfeling. Blauwe plekken genezen immers wel. Is het dan ook niet eerder een kwestie van de juiste beeldvorming te willen zien?

Ik voel me gesterkt wanneer ik van twee koepelhoofden een hoopgevend, maar realistisch discours over het beroep en zijn status lees. De rangen sluiten: eindelijk begrijpt men het. De grootste verademing is het publiek platform dat geboden wordt aan ware onderwijsexperts die de vinger op de wonde leggen, nl. de ondergang van didactiek en inhoud, mede veroorzaakt door de try-outmentaliteit van kandidaat-leerkrachten.

Minister Ben Weyts (N-VA) die aan het einde van zijn termijn de gewaagde zet doet om de wereld buiten de school te responsabiliseren. Eindelijk. Dat hij stelt dat het onderwijs een log wezen is, is evenwel onwaar. Weinig beroepen vereisen zo’n permanente flexibiliteit, doorzettingsvermogen en creativiteit als het mijne. De waarheid is dat de maatschappij al te lang een eendimensionaal, log beeld op het onderwijs projecteert omdat we in het veld bedolven worden onder maatschappelijke taken die niet te rijmen vallen met onze kernopdracht, waar de minister overigens juist naar verwijst.

Spilfiguren

Als mijn droom niet uitkomt en het bootje omslaat, heb ik alvast een lucratief exitplan op zak: ik schrijf een script voor een Netflix-reeks over het onderwijsleven. Welke verhaallijnen zet ik centraal en hoe implementeer ik humor? Want de huidige realiteit in het onderwijs is allesbehalve grappig. Bij het bekokstoven van de plot landen mijn gedachten bij Rita, Betty en Nancy, drie markante personages in mijn leven als leerkracht.

Rita was mijn leerkracht Nederlands. Vijf uur per week hing ik aan haar lippen: niet door haar karakteristieke felrode lipstick, wel door de literaire en linguïstische inhouden die ze wervend bracht. Ze gooide mijn kinderdroom om programmeur te worden eigenhandig door het raam en liet me ontdekken hoe ik eerder op menselijk vlak kon analyseren.

Later leek haar moeder voor me te verschijnen in de gedaante van professor Betty, een monument in de Engelse taalkunde en een dijk van een didacticus. Haar gave zat in haar toegankelijkheid: de complexe wetenschap die ze belichaamde, wist ze bevattelijk te brengen, maar toch bleef ze ons cognitief meer dan ooit tevoren uitdagen. Het ontzag voor Betty kon je bijna drinken. Een droom van een academicus én lesgever; voor velen een katalysator om voor het lerarenberoep te kiezen.

In augustus ontmoette ik een bijzondere nieuwe collega. Nancy: een vrouw met een carrière om U tegen te zeggen, laat een meisjesdroom in vervulling gaan en stapt in het onderwijs. Haar oprechte gedrevenheid om het als starter goed te willen doen, raakte een gevoelige snaar bij me. Op haar laptop prijkte een sticker. ‘Lesgeven is alles geven’. Nancy begrijpt het al.

Hun gemene deler is de inhoudelijke kennis en menselijke gelaagdheid; een doordachte combinatie van inhoud en didactiek om zo jongeren wijzer en wegwijs te maken in een complexe wereld. Het wordt tijd dat zij zichtbaar worden.

Actie

Volgend jaar vier ik op 1 september een bijzondere dag, want de leerkracht in mij wordt dan 15. Alvast nog een goede reden om leerkracht te worden: je blijft voor altijd jong(er). Als ik het tot dan uithoud, verdien ik een cadeau: meer Rita’s, Betty’s en Nancy’s en een algehele positieve framing van het onderwijs.

En net als wat die Hollywood-schrijvers van echte Netflix-reeksen eisen: een aangepast loonpakket, in ons geval in verhouding tot de maatschappelijke rol die we vervullen. Leerkrachten doen het niet voor de dollars, maar wat meer euro’s zal twijfelend talent over de streep trekken. Beloon leerkrachten met een loonpakket dat op zijn minst kan wedijveren met andere hooggeschoolde sectoren. Geen vergelijking met buurlanden maken, want zij doen het niet beter. Draai het om: het toekomstige succesverhaal van de Vlaamse leraar wordt een voorbeeld in een internationale context.

De kers op de taart? Rust vinden in het beroep en de waardering ontvangen voor de immense inzet van leerkrachten, zij die de basis leggen voor onze toekomst.