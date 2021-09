Mark Coenen is columnist.

Heimwee naar de tijd dat mijn leven leek op een liedje van Fixkes heb ik niet: ik vraag het dan wel niet meer elke dag aan, elke leeftijd heeft zijn zegeningen en ik tel ze met graagte.

In de dagen dat de Kennedy’s nog leefden en er nog niemand op de maan had gestaan, was 1 september voor mij ook de terugkeer van de voetbalcompetitie. Van de school, voor alle duidelijkheid: wij vochten op het scherp van de snee een heel schooljaar lang om de titel van de beste voetbalploeg van ons jaar. Dat begon al in de lagere school, waar voetbalgekke klastitularissen op vrijdagnamiddag de Raymond Goethals in zichzelf mochten loslaten en ons als bandeloze veulens het plein lieten op- en afdraven. Als ze zelf meespeelden dan fladderden we als een vlucht regenwulpen achter hen aan zonder één bal te raken.

Later waren de linkse klojo’s met hun sigaretten op hun Zündapp van de Latijn-wetenschappen geen partij, maar de na hun uren bij Olse Merksem aan hun conditie werkenden semiprofs van de Economische wel. Ik speelde in een en ander een bescheiden rol: ik was de Gerd Muller van de klas, maar met veel minder klasse. Hij stuntelde en krasselde wereldgoals bij elkaar, ik stuntelde en krasselde alleen maar.

Dankzij onze linksbuiten, een soort Robbie Rensenbrink – slang op noppen – met een machtige dribbel en gemillimeterde voorzetten, maakte ik weleens een goal. Dat werd ook van mij verwacht, want ik stond midvoor.

Wie er nu in welke ploeg midvoor staat: ik heb er het raden naar. Er zijn zovele spelers voor belachelijke bedragen van ploeg veranderd dat niet alleen de boekhouder maar ook de gemiddelde fan de tel kwijt is. Handelsreizigers met scheenlappen, huurlingen met vista en een splijtende pass: dit is hun tijd.

Wie zeurt dat er zoveel geld wordt uitgegeven aan twee benen en wat verstand verliest zijn jaarabonnement: de ECB geeft elke maand meer nieuw geld uit dan alle voetbalcompetities samen en volgens mij hebben die nog geen kampioenschap gewonnen. 220 miljoen voor een speler is, buiten dat het ordinaire mensenhandel is, een verwaarloosbaar bedrag als je alle andere opbrengsten in rekening brengt.

Dat Barcelona bijna failliet is heeft alles met incompetentie, niets met de sport te maken. De dolle dans der dwazen. Sinds de zomer en de verhuis van zovele sterren krijg je de indruk dat je niet meer naar een competitie maar naar een soort exhibitie aan het kijken bent. PSG is het nieuwe Harlem Globetrotters, na de match wil iedereen met Messi op de foto en ervoor heeft hij aan elke speler al een gesigneerd exemplaar van zijn truitje overhandigd.

Toen onze Robbie Rensenbrink het laatste jaar van school veranderde, kregen wij geen bal meer over de middenlijn en werden we dikwijls met forfaitcijfers afgedroogd. Nooit maakte ik nog een goal.