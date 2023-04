Frederik De Backer is columnist.

Ter voorbereiding op de dag dat men Elon Musk finaal de dampkring voorbij schiet, ging ik zitten voor de lancering van zijn recentste bouwsel. Ik zeg ‘zijn’; de Starship is zijn raket zoals de ruiker ook de jouwe is omdat je naam op het kaartje staat. Het valt zeer te betwijfelen of Musks bijdrage het voor een sensor houden van een bankkaart en het kiezen van de naam ontstijgt. “The starship Starship!” Je hoort het hem zo grinniken, zelf ook van eigen genialiteit versteld, om vervolgens het geluid van een scheet na te bootsen en een assistent een bir te trekken. Elon Musk: kleiner wordt grootheid niet. Het is nog maar een kwestie van tijd eer hij een raket ook echt in de kleur van zijn lul laat schilderen.

Er zal wel weer allerlei briljants achter zitten, maar in hoeverre is de lancering van dat ding een livestream op iedere mediawebsite waard? Rond de aarde drijft intussen meer rommel dan op de Dender, zo uniek is het afschieten ervan allang niet meer. Ja, deze raket is weer een beetje groter dan de vorige. Puik.

Maar lanceer ze dan! Nu zette ik de livestream aan, trok me nog snel even terug ter leniging van de ook mij te machtig geworden spanning, en toen ik vijf minuten later een en ander nabootsend weer de kamer betrad, bleek naast de spanning ook de lancering afgeblazen. Een blonde tante in dienst van SpaceX – de beate glimlach eigen aan sekteleden viel met geen bir van haar gezicht te trekken – gaf het woord aan iemand met het uiterlijk van een ingenieur, die de wereld wist te vertellen dat het euvel een bevroren ventiel betrof. De derde van het gezelschap, ik gok op een stagiair van de marketingdienst, heb ik nooit anders gezien dan zwijgend een lens tegemoet grijnzend.

Een bevroren ventiel? Ergens in een recreatiezaal zitten twee Apollo 13-bemanningsleden van erger te bekomen. Had SpaceX echt niemand in dienst die dertig seconden met een haardroger naast een ventiel kon gaan staan? De wereld keek daartoe gedwongen mee!

Maar die moest het dus zonder lancering stellen. Hij had misschien even de blik kunnen richten op alle plekken waar vandaag wel raketten worden gelanceerd maar die niet aan de rand van Europa liggen – wie weet helpt een livestream van een willekeurig dorpsplein in Noord-Myanmar de zaken daar wel vooruit – of een blik werpen door het raam, om te zien of nergens in de buurt een kind wordt gemarteld en in de sloot gedumpt.

De verkenning van het heelal is belangrijk, maar die raket was ook zonder camera’s rustig blijven staan. We hopen allemaal op een nieuw begin, kijken letterlijk uit naar een nieuwe wereld om toch maar niets te moeten doen aan die waarin we leven. We vertrouwen op een sterrenschip genaamd Sterrenschip. Dat niet opstijgt.