Mark Coenen is columnist bij De Morgen.

Zijn er nog die bij het kijken naar de Olympische Spelen aan Bart Somers moeten denken? Gelukkig is dat snel voorbij, zeker als er een beendroog getrainde atleet in nauwsluitend pakje met de blik op oneindig door het beeld dartelt op weg naar een gindse kwartfinale, maar toch.

Had het aan Bart gelegen, de Olympische Spelen waren in 2016 Vlaams. Wat nu licht lachwekkend klinkt stond in 2003, zij het heel even, echt op de politieke agenda. Er kwam zelfs een haalbaarheidsstudie aan te pas, die de Vlaming 250.000 euro kostte en Deloitte & Touche 250.000 euro opbracht, waarbij duidelijk werd dat die organisatie een buitenkans was die Vlaanderen niet mocht laten liggen. Men voorspelde geen gouden medailles maar gouden bergen. De overheid zou maar een kwart van de kosten dragen, omdat men onder meer, ik verzin het niet, een speciale loterij, merchandising, speciale munten en postzegels ging lanceren om een en ander te financieren. Scheidsrechtersfluitje van een cent.

Het is makkelijk om daar lacherig over te doen, in een land dat er veertig jaar over doet om de ring rond Antwerpen opnieuw aan te leggen en daar dan twintig jaar te laat mee is, maar het blijft een onverantwoord aantrekkelijk en tegelijk briljant idee. Zeker in deze tijd, waarin men beseft dat oordeelkundige infrastructuurwerken een motor kunnen zijn om de economie weer aan te zwengelen, na jaren van schoonmoederachtige beknibbeling, zielloze besparingen en ondoordachte taxshifts.

Al weet eenieder dat menig land haast failliet ging na de organisatie van zulke Spelen maar die hadden dan weer geen speciale munten en postzegels. Het zou Vlaanderen meteen op de wereldkaart gezet hebben, waar we nu stilaan dreigen van af te vallen.

De ambitie van Somers ligt op een of ander slecht onderhouden kerkhof en is vervangen door verwarring en vertwijfeling over de toekomst van een regio die in de natte dromen van enkelingen een natie heet te zijn.

Een plejade van onfrisse dan wel onrijpe ideeën vloog ons recentelijk aan. Dat gebeurt elk jaar ongeveer op hetzelfde moment. Omdat niemand dat confederalisme waar al jaren mee geleurd wordt op verstaanbare en acceptabele manier kan uitleggen, koos Jan Jambon in zijn toespraak op 11 juli voor “het witte blad”. Daarin voorgegaan door zijn voor het leven benoemde gouwleider, die uit pure wanhoop achtereenvolgens een staatsgreep en een hereniging met Nederland voorstelde om zijn zin te krijgen.

Een massaal schouderophalen was zijn deel. Rimpeltje op de hofvijver. Het zegt veel over de urgentie van de démarche, die in een tijd die kantelt onder de echte problemen, verkeerd getimed en verwaarloosbaar is. Grijsgedraaid.

Wie dient onze kandidatuur in voor de Spelen van 2064?