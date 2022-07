Haatzaaien is een tijdverdrijf dat gedoogd wordt voor wie blank is en als doodzonde wordt gezien voor wie geen stamboek-Vlaming is

Stavros Kelepouris is journalist.

Nog niet zo lang geleden werden homo’s, lesbiennes en andere mensen die niet van de ‘juiste’ seksuele gezindte waren, door uiterst rechts gezien als bandeloos uitschot. Een man die zijn vrouw aan de lopende band bedroog met andere vrouwen was oneindig veel beter dan een man die een gelukkige relatie had met een andere man.

Toen ging er een lichtje branden. Wie had er ook iets tegen homo’s? Aanhangers van de islam. En wie was de bron van alle kwaad in dit land: islamitische nieuwkomers. Dus werden alle sporen uitgewist, pamfletten verbrand, en werd respect voor iemands geaardheid verheven tot de adelstand van ‘onze normen en waarden’.

Niet dat daarmee veel veranderde aan de klap die verkocht werd aan de gemiddelde cafétoog, maar dat stond toch maar mooi op papier, die normen en waarden. Als het maar kon dienen om de moslims als achterlijk tuig weg te zetten, nietwaar? Voortaan was homohaat de schuld van Ahmed en Saïd.

Iets vergelijkbaars was de laatste jaren waar te nemen op een ander politiek strijdtoneel: de strijd om de open ruimte. Het verlies aan open ruimte is in Vlaanderen te danken aan een gestage bevolkingsgroei, mensen die elk hun eigen plek onder de flauwe zon willen, maar bovenal ook aan een gebrek aan politieke beslissingen waardoor bijvoorbeeld de vermaledijde lintbebouwing gewoon zijn gang kon blijven gaan.

N-VA’er Tomas Roggeman zag een betere verklaring: immigranten. Sinds de jaren 70 waren er miljoenen nieuwkomers bijgekomen en waren er enorme hoeveelheden open ruimte verdwenen. Alweer de schuld van de vreemdeling. “Hoeveel natuur moeten we nog vernietigen om bevolkingsgroei te slikken?”, vroeg Roggeman zich af op Twitter. Want iedereen weet toch dat de lintbebouwing bevolkt wordt door vluchtelingen uit Syrië, nietwaar?

De boerenprotesten dreigen in dezelfde xenofobe logica terecht te komen. In Nederland is dat al het geval. De boeren krijgen er opvallend veel bijval van figuren uit de Amerikaanse far right, nadat voormalig politica Eva Vlaardingerbroek het voor de boeren opnam op de zender Fox.

Vlaardingerbroek, gelieerd aan het radicaliserende Forum Voor Democratie, kwam er vertellen dat de boeren helemaal niet moeten wijken omwille van de gevolgen van stikstof op de natuur. Neen, de échte reden is dat het land van de boeren nodig is om immigranten te huisvesten. The Great Replacement, met andere woorden. (Zo ver zijn we in Vlaanderen nog niet, al kunt u al wel noteren dat er binnen Vlaams Belang wel wat mensen zijn die beweren dat er helemaal geen stikstofprobleem is.)

De rode draad is niet dat de genoemde personen het goed voorhebben met homo’s, de open ruimte, of de boeren; wel dat ze nieuwkomers bij voorbaat afschilderen als verdacht, als mensen die het goede leven hier onmogelijk maken. Het is haatzaaien – een tijdverdrijf dat gedoogd wordt voor wie blank is, en als doodzonde gezien wordt voor wie geen stamboek-Vlaming is.