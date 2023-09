Jeroen Maris is journalist.

Op mijn verjaardag gaat ze telkens met boenwas over hetzelfde verhaal. De dag van de sneeuw: de hemel wit, wit, wit, en straten om op te schaatsen. Ik had voor de kou gekozen, in mijn eerste uren dempte de winter elk gerucht.

Ik was, dat is het tweede deel van het verhaal, ter wereld gekomen als een gestroopt konijn – niet haar woorden, wel die van een familielid met een genadeloos observatievermogen en een liefde voor de waarheid. Want het valt niet te loochenen, ik heb de foto’s gezien waarop ik in een hulpeloze, langgerekte houding in het ziekenhuiswit lig: ik was geen baby, wel een gestroopt konijn.

Vandaag, op haar eigen verjaardag, is ze stiller. Ze is niet opgegroeid met het idee dat je op gezette tijden gefeliciteerd mag worden. Waardering verstop je in potten op het vuur, in terloopse bezorgdheid, in bijwoorden en in tussenwerpsels. Je hoeft niet alle taal te gebruiken die in je zit.

Enkele dagen geleden heb ik in een boek een beeld van haar gevonden. Het is een klasfoto, mijn moeder zit in het zesde leerjaar en hoewel de pagina alleen uit zwart en wit bestaat, zie ik hoe het honinggeel van de zon haar wangen aait. Zelf voegt ze ook licht toe aan de foto, haar glimlach is een loper die op elk slot past, alleen een meisje van elf kan al die kilo’s optimisme dragen. De fotograaf moet het toch ook gezien hebben, dat glanzen, die onstuimige afwezigheid van verdriet.

Je betreedt de wereld als een donzig diertje op zoek naar licht, je verlaat hem als een gestroopt konijn. Je moet die volgorde niet willen veranderen.