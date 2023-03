Haal kwetsbare groep van geïnterneerden alstublieft uit het rioolputje van de maatschappij

De overbevolking in Belgische gevangenissen is een oud zeer. Vanuit de Commissie van Toezicht van Antwerpen moeten we een bijkomende vaststelling doen: de Begijnenstraat wordt voor geïnterneerden het rioolputje van de maatschappij.

Internering is een veiligheidsmaatregel die wordt opgelegd aan personen met een geestesstoornis. Ze is erop gericht zowel de maatschappij te beschermen als ervoor te zorgen dat aan de geïnterneerde persoon de zorg wordt verstrekt die zijn toestand vereist met het oog op zijn re-integratie in de maatschappij.

De toestand van geïnterneerden in de gevangenis is problematisch, en schrijnend als ze in een strafcel terechtkomen. Onze maandcommissarissen (vrijwillige burgers die het reilen en zeilen in de instelling opvolgen) treffen soms geïnterneerden aan zonder matras, deken of hoofdkussen. Men vreest dat verwarde mensen zichzelf en anderen iets kunnen aandoen. Geïnterneerden die een psychose beleven zijn sterk en krijgen hun matras kapot. Iemand propte de stukken in zijn lichaam waar het niet hoort.

Penitentiaire bewakingsassistenten staan machteloos. We kunnen hen niets verwijten. Zij zijn niet opgeleid om opvang en begeleiding van deze geïnterneerden waar te maken. Het noodzakelijke zorgkader ontbreekt.

Bestaan er dan geen voorzieningen in Vlaanderen om geïnterneerden beter op te vangen? Zeker!

Gerangschikt naar beveiligingsniveau zijn er vooreerst de psychiatrische afdelingen in gevangenissen, de zogenoemde afdelingen bescherming maatschappij (ABM). Vervolgens zijn er de Forensische Psychiatrische Centra (FPC), de medium security-afdelingen, de niet-gespecialiseerde GGZ-zorgdiensten (geestelijke gezondheidszorg) die middelen ontvangen om forensische zorg te voorzien, en tot slot de niet-forensische GGZ-diensten waarbij geïnterneerden samen met andere psychiatrische patiënten worden behandeld.

In Vlaanderen werden twee Forensische Psychiatrische Centra opgericht, een in Gent en een in Antwerpen. Sinds november 2014 neemt FPC Gent geïnterneerden op, sinds augustus 2017 kan dit ook in FPC Antwerpen. Het zijn behandelcentra voor geïnterneerden met een hoog beveiligingsniveau. In deze FPC’s is het personeel opgeleid om moeilijke mensen te begeleiden. ‘Patiënten kunnen rekenen op een forensisch psychiatrische behandeling van zeer hoog niveau, op maat van de patiënt’, lees je op de website fpcnv.be. ‘Het (zorg)aanbod is aan iedere individuele patiënt aangepast, heeft een zo kort mogelijke en zo lang als nodige behandelduur en is gericht op een zo laag mogelijke kans op recidive. Verder staan ze in voor een hoogwaardige invulling van de levenskwaliteit van de patiënt (zoals wooncomfort, dagelijkse activiteiten, maaltijden) en wordt aan de patiënt zoveel mogelijk autonomie gegeven.’

De oprichting van de FPC’s betekende een belangrijke stap vooruit in de bejegening van geïnterneerden. Maar helaas slibben deze instellingen dicht.

Er blijken een heleboel problemen met betrekking tot de instroom, doorstroom en uitstroom van mensen met een interneringsmaatregel. Ze zijn pijnlijk zichtbaar in de strafcellen van de gevangenis.

De laatste jaren worden er opnieuw meer en meer – en veel te veel - mensen geïnterneerd, niet alleen in Antwerpen ook in Gent. Sinds er FPC’s opgericht zijn, zorgt wellicht het beeld van internering met kans op gespecialiseerde verzorging op maat in de hoofden van de rechters bij het onderzoeksgerecht of het vonnisgerecht dat er meer en meer interneringen worden uitgesproken.

Is het besef dat er haast geen doorstroom is uit de FPC’s niet bij hen doorgedrongen?

Wie vandaag geïnterneerd wordt moet één à twee jaar wachten. Het was heel even beter, toen de twee FPC’s volliepen. Nu loopt alles vast. De FPC’s hebben als doel om menswaardige zorg te realiseren met het oog op doorstroom naar het externe, minder beveiligde psychiatrische zorgcircuit. Maar de FPC’s kampen met opstopping aan de achterdeur. In de praktijk worden patiënten, ondanks een positief advies, regelmatig geweigerd bij vervolgvoorzieningen. Heel wat geïnterneerden zijn niet welkom in de reguliere opvang. Sommigen worden teruggestuurd naar de gevangenis.

Vele instellingen geven limieten aan van wat ze kunnen opvangen. Reguliere psychiatrische instellingen en ook de FPC’s sturen moeilijke patiënten terug naar de gevangenis. Ook beslissingen tot plaatsing in de afdelingen bescherming maatschappij (ABM) kunnen lange tijd niet uitgevoerd worden wegens overbezetting. Het Antwerpse arresthuis kan echter niemand weigeren. Met onmenselijke toestanden als gevolg.

Zou de wetgever niet iets kunnen doen aan dit acuut probleem? Zeker wel! Waarom niet deze kwetsbare groep van geïnterneerden uit de penitentiaire inrichtingen weren? Dat gebeurde voorheen voor minderjarigen, landlopers en groepen illegalen. De maatschappij staat dan wel voor de uitdaging om genoeg gespecialiseerde zorgalternatieven te voorzien. Maar haal alstublieft deze mensen uit dit rioolputje.

