Grote bedrijven hebben een stootkussen kunnen opbouwen. Het is logisch dat die buffer nu als eerste aangesproken wordt

Opnieuw breekt de inflatie records. Te vrezen valt dat het einde, met name van stijgende voedselprijzen, nog niet in zicht is. Om een klim van de levensduurte met 9 procent meegemaakt te hebben, moet je al terugkeren naar de jaren 80. Wie oud genoeg is om zich dat sombere decennium te herinneren, weet: dat is geen goed nieuws.

En dat is het ook echt niet. Wie weinig heeft, merkt snel dat hij daar nog minder mee kan doen. Dat bakkers klagen dat hun klanten tegenwoordig weleens een dagelijks brood (+ 12 procent) overslaan, is een veeg teken. Wie wel wat centen heeft, ziet ze verdampen op de spaarrekening. Loonindexering biedt werkenden soelaas – maar niet iedereen, en niet meteen.

Nu is er wel iets geks aan de hand met de inflatiepiek. De hoge inflatie wordt in zekere mate voortgedreven door de snel stijgende prijzen voor energie en voedingsproducten. De oorlog in ‘graanschuur’ Oekraïne maar ook klimaatverandering (mislukte oogsten) bieden een even logische als verontrustende verklaring. Je zou dan verwachten dat producenten of distributeurs de prijzen wel fors moeten laten stijgen om zelf te kunnen overleven. Maar dat klopt niet. Juist nu noteren energiereuzen als Engie, Shell of BP recordwinsten. Oorzaak: hun dure producten. Hetzelfde geldt voor agrogiganten als Cargill.

Dat maakt een essentieel verschil. De inflatie wordt in dit geval dus niet aangedreven door hoge lonen, maar door hoge bedrijfswinsten van voornamelijk een klein kransje bedrijven met veel marktmacht. Het betekent dat het voorstel om alvast in de energiesector toch eens te kijken naar een belasting en dus herverdeling van de overwinsten (uitzonderlijke winsten veroorzaakt door de crisis) toch niet zo radicaal of krankzinnig is. Het is billijk dat een sector meebetaalt aan de prijzencrisis die hij ook mede in de hand werkt.

Ook in bredere zin vallen hier lessen uit te trekken. Welvaart komt tot stand door een deugdelijke wisselwerking tussen ondernemingen, werknemers en overheid. Van deze drie factoren komt het bedrijfsleven over het algemeen het beste uit deze crisistijd. Met belastingverlaging en forse extra subsidies hebben onze regeringen bedrijven robuust gemaakt voor de uitdagende tijden. Een flink deel van het oplopende begrotingstekort valt daaruit te verklaren. Dat valt te verantwoorden omdat zo ook werkgelegenheid is gecreëerd én beschermd. Maar de genereuze overheidshand heeft bedrijven ook toegestaan gemiddelde recordwinsten te boeken.

Daar mag nu dus wel iets tegenover staan. Veel meer dan overheden of individuele werknemers en kleine zelfstandigen hebben grote bedrijven de voorbije jaren een stootkussen kunnen opbouwen. Het is logisch dat die buffer ook als eerste aangesproken wordt. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld de inflatie temperen door tijdelijk een deel winst te beperken en prijsstijgingen niet door te rekenen. Het is geen populair standpunt, en al helemaal niet op een moment dat de antisyndicale teugels weer losgelaten mogen worden, maar om deze crisis uit te zweten hebben bedrijven momenteel het ruimste incasseringsvermogen.