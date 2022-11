Grootvaders huis wordt leeggehaald. Straks verdwijnt het onherroepelijk uit jullie leven, zoals een zandkasteel in de branding

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (9).

Er staat een brandweerwagen op de ontbijttafel. Missy laat de boterham met hagelslag voor wat hij is, om te draaien aan het wieltje dat de ladder op de wagen laat uitschuiven. Als blijkt dat ook de blauwe zwaailichten het nog uitstekend doen, groeit ook de belangstelling aan de overkant van de tafel, bij haar drie jaar oudere broer. Algauw zijn ze met twee in een speels gevecht verwikkeld over wie de Playmobil-wagen mag bedienen. Ontbijten kan je de rest van je leven ook nog.

Het speelgoedstuk is nog van hun moeder geweest. Samen met een vliegtuig en het circus is de brandweerauto met zwaailichten het pronkstuk uit dozen speelgoed en stripverhalen die uit het grootvaderlijk huis zijn meegebracht. De trein kwam al eerder over. De buit staat in de woonkamer. Je kent de dozen en hun inhoud zeer goed. Hoe vaak heb je dat circus niet met je nog kleinere kinderen opgebouwd, als jullie bij ‘oma en pépé’ op bezoek waren? Het is gek om dat circus hier terug te zien, zozeer denk je er automatisch de salontafel bij in het huis waar je lief opgroeide.

De kans is groot dat John John en Missy dat huis en die salontafel nooit meer zullen zien. Grootvader verhuist naar een kleinere plek, het ouderlijk huis wordt mondjesmaat leeggehaald. Straks verdwijnt het onherroepelijk uit jullie leven, zoals een zandkasteel dat in de branding wordt weggespoeld.

Zouden de kinderen die plek gaan missen, en wat zouden ze dan missen? De kamer met de logeerbedden onder het dak? De keukenmuur die versierd is met hun kleutertekeningen? Het kippenhok? Of toch gewoon de tuin met de grote struiken en bomen, waarin het heerlijk voetballen en verstoppertje spelen is?

Het lijkt wel een vraag uit De slimste mens ter wereld, maar wat weet jij nog van het huis van je eigen groot­ouders? Je herinnert je het grote logeerbed, de woensdagmiddagen met Nederlandse en Franse kindertelevisie, het dakraam vanwaaruit je met je grootvader met een loodjesgeweer mocht schieten en de geur van spek met eieren in de ochtend. En ook al ben je er al een jaar of dertig niet meer binnen geweest en is het huis intussen duchtig verbouwd, toch denk je nog altijd als je er passeert: ja, hier was het. Hier speelde je in de tuin de doelpunten na van de WK-wedstijden uit je kindertijd.

“Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ga straks met die Playmobil spelen”, zeg je als jullie ’s avonds naar de dozen in de woonkamer zitten te kijken. Je moet lachen als Missy in volle ernst vraagt of ze mag meespelen. Zij het vliegtuig, jij het circus, en haar moeder de kampeerwagen. Het duurt geen vijf minuten of daar komt ook John John aangeschuifeld. Zelfs het voortdurende gebliep van Snapchat kan hem vanavond niet weghouden van het speelgoedkasteel. Hij vraagt: “Weet je nog welke verhalen we vroeger altijd met dit kasteel speelden?”