Groenwassen of het redden van bedreigde soorten, zoals de dichter

Maud Vanhauwaert is columnist.

Samen met een tweehonderdtal andere Nederlandstalige dichters maak ik deel uit van de Klimaatdichters, die geloven dat poëzie - en kunst in het algemeen - het tij kan keren. We kregen de vraag van een bank of we voor hen onze nieuwe voorstelling willen brengen: De haas, de roggelelie en de worm, over bedreigde soorten. Een paar dichters vertrouwen het niet. “Die bank investeert ten volle in fossiele brandstoffen. Voor zo’n vervuilende kar willen we ons toch niet laten spannen?” Anderen reageren met: “Dit is toch net de uitgelezen kans om in gesprek te gaan met zo’n bank? We kunnen toch niet op een bankje melancholisch blijven turen naar het stijgende water?” Ik voel me als een kerkhaantje met de wind meedraaien. Eigenlijk weet ik het niet, maar dacht wel even: als die bank voor de komende dertig jaar zou investeren in wekelijkse optredens en, waarom niet, ons kan verzekeren van een vet pensioen, dan wast zij zich groen en redt ze alreeds de bedreigde soort die dichter heet!

