Grijpt jonge vrouw in het politieke kruis van Trump?

Willem Post is als senior research associate verbonden aan Clingendael, het Nederlandse Instituut voor Internationale Betrekking.

Ten tijde van het Watergate-­onderzoek werd Richard Nixon omgeven door een toen zo genoemde ‘Berlijnse Muur’ van loyale topmedewerkers die hem nooit zouden verraden. Onbreekbaar, totdat John Dean als eerste Witte Huis-medewerker besloot mee te werken aan het onderzoek. Hij beschuldigde de president direct van misdaden en speelde ook een rol in de zoektocht naar de smoking gun: de geheime audio-­opnames van het Witte Huis. Die leverden een overduidelijke ­bekentenis van Nixon op en de rest is geschiedenis.

De 26-jarige Cassidy Hutchinson ziet zich met haar recente anti-Trump-onthullingen geplaatst tegenover de ‘IJzeren Muur’ van de omvangrijke Trump-wereld. De prijs die zij betaalt, is extreem hoog. In zekere zin is haar leven verwoest. Nu al vliegen de bedreigingen haar om de oren en moest haar hoorzitting zelfs ­worden afgebroken om veiligheidsredenen.

Vlieg op de muur

Hutchinson moet met haar kennis van de Trump-wereld van deze ‘prijs’ tevoren geweten hebben. Als topassistent van Witte Huis-­stafchef Mark Meadows was zij vrijwel altijd aanwezig bij belangrijke vergaderingen in het Witte Huis. Zelfs als de allerhoogste functionarissen apart vergaderden, stond Meadows erop dat Hutchinson aanwezig was om aantekeningen te maken en ook om zijn daaropvolgende instructies aan iedereen door te geven. Zij werd ook wel ‘Chief Cassidy’ ­genoemd. Als Meadows de ogen en oren van de president was, was Hutchinson de vlieg op de muur die maar niet wegging.

Hutchinson maakte een kalme, standvastige indruk tijdens haar getuigenis. In plaats van naar een saaie hoorzitting zaten geschrokken Amerikanen te kijken naar een politieke krimi die zijn weerga niet kent. De charmante vrouw in het witte pak straalde en kon beeldend vertellen. Dat is belangrijk om de miljoenen televisiekijkers te overtuigen om afstand te nemen van de ‘krankzinnige koning’, zoals Watergate-journalist Bob Woodward Trump na de hoorzitting omschreef. “Hij mag nooit meer terugkeren naar het ­Witte Huis.”

Het heeft er alle schijn van dat Hutchinson een smoking gun aanreikte. Daarbij gaat het niet zozeer om de vraag of Trump nu al dan niet een ruk aan het stuur van de auto gaf om toch naar het Capitool af te reizen.

Nee, Hutchinson was er achter de schermen bij toen Trump aangaf dat de wapens die de demonstranten tijdens zijn 6 januari-­toespraak bij zich hadden zeker niet voor hem bedoeld waren. Hij begreep heel goed dat zijn aanhangers niet door de detectiepoortjes wilden lopen. “Haal die weg”, zou hij geroepen hebben. Trump zou gezegd hebben dat oud-vicepresident Mike Pence het ook echt verdiende om opgehangen te worden en wilde persoonlijk meelopen naar het Capitool, zoals hij ook letterlijk aankondigde in zijn toespraak.

Het heeft me altijd verbaasd dat Trump na die toespraak vlot in het Witte Huis belandde. Dat was, zo leren we nu van Hutchinson, niet zozeer uit lafheid maar op bevel van de juridische top­adviseur en de veiligheidschef die zich ervan bewust waren dat Trumps aanwezigheid in het ­Capitool een regen aan strafrechtelijke procedures zou opleveren.

Maar verder bleef Trump passief. Hij greep urenlang niet in om het geweld in het Capitool te stoppen. Hij was bedwelmd door de politieke krimi die zich voor de ogen van een wereldpubliek afspeelde.

De getuigenis van Hutchinson is in juridische zin een begin. Nieuwe getuigen moeten worden opgeroepen. Wie kan zich bij zulke zware beschuldigen nog beroepen op het zwijgrecht?

Politiek lijkt er al wel een einde te komen aan het Trump-fenomeen. De optelsom van schandalen en aanklachten zal nu toch een moment bereiken dat het voor de zwijgende meerderheid van gematigde Republikeinen en zwevende kiezers genoeg is. Er zijn al een paar peilingen onder conservatieve Amerikanen waarin de meesten de voorkeur geven aan gouverneur Ron DeSantis van Florida in een de nieuwe race voor het presidentschap in 2024.

Dat zou me wat zijn. De val van de tot voor kort machtigste man ter wereld is dan ingeleid door een relatief onbekende Witte Huis-medewerker. Het beeld doemt dan op van een jonge vrouw die Trump stevig in het politieke kruis heeft gegrepen.