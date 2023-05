Graaiflatie maakt de mensen boos, maar er is een eenvoudige oplossing

Beste lezer,

We hebben het in een eerdere nieuwsbrief al even aangeraakt, maar de graaiflatie – greedflation in het Engels – verdient meer uitleg. De afgelopen dagen passeert deze term bijna overal de revue. Het gaat over bedrijven die geprofiteerd hebben van de inflatie om de prijzen nog wat extra de hoogte in te duwen en zo recordwinsten te boeken. Vooral bij supermarkten zien we dit fenomeen. Het is voor de klanten moeilijk om nog de precieze oorzaak te kennen van de hogere prijzen voor hun etenswaren en andere producten. En daarvan wordt misbruik gemaakt.

Het heeft gezorgd over een interessant debat over de werking van het kapitalisme. Volgens sommigen is de oorzaak van deze graaiflatie een te ver doorgeslagen vorm van kapitalisme. Politiek filosoof als Lode Cossaer en econoom Paul De Grauwe wijzen er dan weer op dat net een doorgedreven marktwerking en dus veel meer concurrentie de oplossing is, want dat zorgt voor dalende prijzen. Het is een boeiende discussie die de volgende maanden zeker nog vaker zal oplaaien.

Feit is wel dat onder andere deze graaiflatie kan zorgen voor een gevoel van ontevredenheid en verarming bij de mensen, zoals blijkt uit resultaten van het Salariskompas en De Stemming. Filosofe Alicya Gescinska pleit er dan ook voor om weer meer aandacht te hebben voor de waarden en niet enkel voor het financiële plaatje. “Heel vaak zijn we niet ontevreden met hoeveel we zelf hebben, maar vooral dat een ander meer heeft”, zegt Gescinska. Het ligt in het verlengde van het pleidooi van 429 experts en ngo’s die ervoor pleiten om te ontgroeien om te bloeien.

De waarheid ligt zoals steeds in het midden. Het verleden heeft aangetoond dat het streven naar winst honderden miljoenen mensen uit de armoede heeft getild, maar ook voor ecologische schade heeft gezorgd. Gelukkig is er al enige tijd een ommeslag binnen de bedrijfswereld naar meer ethisch ondernemen. Denken we maar aan de SDG’s, de sustainable development goals, die tegenwoordig in het jaarverslag van elk bedrijf een prominente plaats innemen.

In ieder geval, we hebben weer redenen om gelukkig te zijn nu de economie helemaal lijkt op te veren en de inflatie onder controle geraakt. Dat heeft heel veel te maken met de overheidssteun, waardoor de zwaksten in onze samenleving het hoofd boven water hebben kunnen houden. Maar dat er misschien wel wat te kwistig met geld gesmeten werd, blijkt uit het voorbeeld van Italië. Daar weet met niet wat men met de coronamiljarden van de Europese Unie moet doen en worden ze onder andere uitgegeven aan een kerststal, een grappamuseum en een paardenrenbaan.

Tot slot nog wat consumentenadvies. Is uw verwarmingsketel op stookolie aan vervanging toe? Wie kiest voor het plaatsen van een gascondensatieketel kan momenteel rekenen op premies tot 1.800 euro. Daar komt nog dit jaar een einde aan. Er snel bij zijn, is dus de boodschap. De 30 miljoen euro die zo zal vrijkomen, zal de Vlaamse overheid gebruiken om meer steun te geven voor renovaties.

