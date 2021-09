Graag iets meer creativiteit bij het scheldwoordslingeren

Mark Coenen is columnist.

Tegelijk met het WK Wielrennen startte het WK Morele Verontwaardiging waarbij een zatte ploegleider op televisie en een recalcitrante activiste op Twitter mikpunt van hoogdravende toorn waren. Vive le promo, denk ik dan altijd en het zal mijn tijd wel duren, maar zo denkt niet iedereen.

“Wedden dat de kwaliteitspers daar morgen weer helemaal vol van gaan staan,” zuchtte een vriend gelaten, “ik word daar zo moe van”. “De kwalititeitswijnpers bedoel je?”, whatsappte ik – gevat, vond ik – terug, want als ik om een ding nooit verlegen zit dan is het om een mopje. Hoe flauwer hoe beter.

Dat is voor zij die van mij houden zeer vermoeiend, maar er bestaat jammer genoeg geen remedie tegen: het is een aangeboren reflex die ik meeneem in mijn graf. Pavlov maar dan om mee te lachen.

Als er één ding wel duidelijk is geworden, dan is het ons tergend gebrek aan adequate scheldwoorden. Iemand grondig en gevat uitmaken vergt bekwaamheid, jarenlange oefening en een grote woordenschat. En die ontbreekt dikwijls totaal.

Zo blijken oud, heteroseksueel en wit nu ook al scheldwoorden te zijn, terwijl ze gewoon een levensfase, een seksuele voorkeur en een kleur omschrijven waar men voor de rest niets aan kan doen. Van geslacht veranderen gaat nog net, van kleur is onmogelijk, dat wist Michael Jackson al. Dus is het geen argument.

Op de juiste manier gecombineerd en in de juiste context zijn alle woorden beledigend, maar ik pleit in deze toch voor iets meer creativiteit. Niets is sterker dan iemand in zijn gezicht uit te lachen op een manier dat de aangesprokene het niet door heeft en er zelf mee moet lachen. Uitvergroting en omkering werken dikwijls het beste.

Zo is er mij een verhaal bekend van een spionkop van een voetbalploeg, die tijdens een match merkte dat er bij de ploeg slechts één speler op het veld stond met overwegend bleek pigment. Iedereen weet dat bij een verkeerde scheidsrechterlijke beslissing de man met het fluitje ‘vuile zwarte’ wordt genoemd: het klinkt op uit duizend kelen. Nu klonk uit alle monden ‘vuile witte’. Kijk, voor zo een vondst neem ik uit grote eerbied graag mijn hoed af.

Ter inspiratie kan men terecht bij kapitein Haddock van Kuifje, die van scheldwoordslingeren een olympische discipline maakte. Maar ook, de wonderen zijn de wereld niet uit, op dat oord van geborneerd en zelfingenomen verderf dat wij gemeenzaam Twitter noemen vindt men, als men goed zoekt, zijn gading. Gisteren nog lanceerde iemand – @doetietsmettaal – een oproep voor sympathieke scheldwoorden. Ik lag de hele namiddag in een deuk. Pannenkoek, natte sok. Omgewaaid tuinhek. Het mooiste in de rij vond ik zak hooi. “Die x of y is wel een hele grote zak hooi, zeg”: heerlijk. Al vond ik ‘Patje voor de sfeer’ over die ploegleider zondag ook een hele goeie.