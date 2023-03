‘Gooi het SWT van Marc Leemans en het schandaal rond de pensioenbonussen niet op één hoop’

Een selectie van lezersbrieven aan onze redactie.

Na de pensioenstorm

Velen gooiden het SWT (brugpensioen) van Marc Leemans (ACV) en het schandaal rond de pensioenbonussen van Siegried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open Vld) op één hoop. Ten onrechte.

Bij het aantreden van de regering-Michel werd de pensioenleeftijd voor gewone mensen onmiddellijk op 66 en 67 jaar gebracht. Wie de ‘verworven rechten’ van de werknemers verdedigde, werd weggezet als ‘conservatief’.

Kort daarna werd onder leiding van toenmalig Kamervoorzitter Bracke het pensioenregime van de federale parlementairen hervormd. Tot dan konden zij een volledig pensioen – vandaag 7.700 euro bruto – vanaf 52 jaar verkrijgen na amper twintig jaar loopbaan. Het nieuwe pensioenreglement werd echter alleen toegepast op nieuwkomers. De zittende parlementairen, en dus ook Bracke en De Croo, behielden hun systeem. Bracke noemde dat “verworven rechten”.

Bracke en De Croo waren als Kamervoorzitter verantwoordelijk voor het pensioenreglement van de parlementairen. Zij moeten geweten hebben dat het niet normaal was dat zij riante pensioenbonussen kregen boven op hun pensioen van 7.700 euro per maand, en dat dit in strijd is met de wet-Wijninckx. Het woord graaicultuur is hier op zijn plaats.

Het SWT van Leemans is daarentegen geen uitzonderingsregime: het is van toepassing in veel grote bedrijven door een collectief akkoord tussen werkgever en vakbonden. Je moet er minstens veertig jaar voltijds gewerkt of een zwaar beroep voor uitgeoefend hebben.

SWT wordt ook niet door de gemeenschap betaald. De maximale werkloosheidsvergoeding van 1.611 euro bruto per maand zal meer dan gecompenseerd worden door de belastingen en bijzondere sociale bijdragen van meer dan 40 procent die de werkgever erop betaalt.

Leemans mag ook geen bijverdienste beginnen. Hij zal niet kunnen genieten van zijn welverdiende rust na meer dan veertig meer dan voltijdse jaren. Net zoals al de andere SWT’ers van 60 à 64 jaar zal hij binnen de veertien dagen opgeroepen worden bij de VDAB. Daar zal hij eerst gepusht worden naar vervroegd pensioen. Hij zal moeten solliciteren en bestookt worden met een eindeloze reeks cursussen, waardoor interimbureaus dikke winsten kunnen opstrijken.

Door de ideologische verblindheid van de VDAB ten opzichte van het SWT moeten de andere werklozen langer wachten voordat ze begeleid worden en duurt het maanden vooraleer Oekraïners een opleiding Nederlands kunnen krijgen.

Jef Maes, gewezen federaal secretaris van het ABVV

Over Hypatia

Zaterdag beëindigde Bart Eeckhout zijn commentaar op het boek van Bart De Wever (N-VA) over woke als volgt: “Bevangen door dezelfde morele paniek als De Wever richtten enkele academici onlangs het meldpunt ‘Hypatia’ op voor wie ‘een woke-incident aan een hogeschool of universiteit (wil) melden’. Een kliklijn dus om de vrije meningsuiting te beschermen. Zouden de initiatiefnemers daar zelf de wrange contradictie niet van inzien? Naar verluidt bedraagt het aantal gerapporteerde incidenten voorlopig overigens nul.”

Eeckhout reduceert ons initiatief dus tot een kliklijn. Nogal doorzichtig. Als het initiatief voor een meldpunt van de ‘verkeerde kant’ komt, noem je het een kliklijn. Als het van de ‘juiste kant’ komt, is het een meldpunt of een klokkenluider. Heeft De Morgen het meldpunt van Unia ooit als een kliklijn bestempeld?

We zouden ook aan morele paniek lijden en ons meldpunt zou voorlopig nog droogstaan. Jammer genoeg is dat niet waar. We kregen reeds verschillende meldingen binnen en als Eeckhout niet in het bestaan van woke in Vlaanderen gelooft, raden we hem de website ‘Dekoloniseer VUB’ aan. Dat is onvervalste woke. In de VS doen ze het niet beter.

Boudewijn Bouckaert