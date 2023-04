Gooi de deelstep niet met het badwater weg

Vanaf 1 september zijn deelsteps verboden in Parijs. Reden: onveilig en te veel chaos op de voetpaden. Ook bij ons pleiten sommige steden en experts voor een verbod. Voor mij zijn dat voorbarige conclusies: deelsteps kunnen wel degelijk een rol spelen in de mobiliteit van de toekomst. De klassieke argumenten tegen de deelsteps zijn niet zo zwart-wit als velen denken.

Mobiliteit is een extreem gevoelig thema. Beleidsmakers zijn allemaal pro duurzame mobiliteit, maar durven toch niet aan koning auto en zijn parkeerplaats te raken. Daarom moeten voetgangers, fietsers en steps het stellen met die anderhalve meter publieke ruimte genaamd fiets- en/of voetpad. We klagen (terecht) over de zogenaamde ‘strooisteps’, maar zijn blind voor de enorme hoeveelheid publieke ruimte die privéwagens innemen in onze steden. Wist je dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 263.000 publieke parkeerplaatsen telt voor auto’s, en 23.000 deelsteps?

Hoewel rijden op een step effectief gevaarlijker is dan fietsen, pleit ik niet voor een verbod. Het is aan beleidsmakers om de infrastructuur in de steden aan te passen aan de mobiliteit van morgen, en om samen te werken met de aanbieders van deelsteps, die zelf vragende partij zijn voor lokale regelgeving met strikte kwaliteitseisen. Bovendien evolueert de sector razendsnel, met technologie zoals automatische snelheidsbegrenzing gekoppeld aan citydashboards, AI-algoritmes die verhinderen dat gebruikers op het voetpad rijden, technologie die aangeeft wanneer twee personen op een step staan enzovoort.

Een derde argument voor een verbod is dat deelsteps niet zouden bijdragen aan een duurzame modal shift. Ze vervangen immers vooral verplaatsingen te voet en met het openbaar vervoer. Alleen zijn dat conclusies uit buitenlands onderzoek, want bij ons is daar nog onvoldoende onderzoek naar gebeurd. Daarnaast is het ook een opportuniteit dat sommige ritten een vervanging zijn van het openbaar vervoer: deelsteps kunnen zo de bus en tram ontlasten in de spits.

Een laatste veelgehoord argument tegen deelsteps is dat ze niet circulair zijn en net onze afvalberg vergroten. Dit argument hield absoluut steek… in 2019. De eerste generaties deelsteps hielden het amper een paar weken of maanden uit en begaven het al na de eerste regenbui. De nieuwe generatie deelsteps zouden in principe zo’n 4 jaar moeten meegaan en de milieubelasting over hun hele levenscyclus is sterk verlaagd. Daarom kunnen deelsteps wél passen in een duurzaam verhaal, al is ook hier zeker nog verder onderzoek nodig.

Conclusie? Laten we de deelstep niet te snel verbieden. Er is verder onderzoek nodig naar de impact van deelsteps in België. En er is vooral een genuanceerd en open debat nodig met beleidsmakers, mobiliteitsexperts en de sector. Wie durft?