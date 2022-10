Toen ik in 1987 in Brussel kwam wonen, beschouwden wij de occasionele fietser als een volslagen gek of potentiële kamikaze, zo gevaarlijk was de stad. Fast forward naar 2022, en zelfs de grootste scepticus moet toegeven dat er veel ten goede is veranderd. Maar het mobiliteitsplan Good Move zorgt voor ernstige spanningen en polarisatie, en dat hoeft niet zo te zijn.

In Anderlecht was het burgerprotest zelfs zo hevig dat schepenen fysiek bedreigd werden, en het schepenbestuur vervolgens het circulatieplan in Kuregem definitief naar de prullenmand verwees. Wat opnieuw aanleiding gaf tot protest.

‘Knieval voor de schreeuwers en de saboteurs’, schrijft historica Sophie De Schaepdrijver, zelf parttime bewoonster van Anderlecht. ‘Luchtvervuiling door auto’s doodt mensen’, verzuchten mijn zeer geëngageerde collega’s van Ecolo. ‘Snappen ze dat niet? ‘

Het is de vraag van elke politicus met een duidelijke visie die niet meteen door de kiezer wordt gedeeld. ‘Politici moeten niet als schapen achter kun kiezers aan lopen’, verklaarde Pascal Smet , in een vorige legislatuur grondlegger van Good Move, ooit. ‘Als je weet dat het goed is voor de burger, moet je doorduwen en niet wachten op algemene goedkeuring’.

Good Move was en is zo’n plan. Autoverkeer sloopt een stad en zijn bewoners door ongelukken, luchtvervuiling, stress en lawaai. Een stad met zoveel mogelijk autovrije, veilige, groene en gezonde openbare ruimtes is goed voor iedereen.

Alleen: de uitvoering van het plan had (veel) beter gekund. ‘Politici laten al decennia onze buurt links liggen’, klinkt het bij mijn vrienden uit Kuregem. ’Betaalbaar wonen, veiligheid, netheid, jobs: niets wordt echt aangepakt. Maar voor Good Move werd plots ongeziene daadkracht vertoond. Dat steekt. Boven onze hoofden heen bovendien.’

Het verhaal heeft duidelijk twee kanten. Mijn zoon, die elke dag vanuit het centrum van Brussel met de fiets naar zijn werk in Beersel rijdt, werd in Anderlecht opgeschept door een onoplettende automobilist. Wèg met de auto, denk ik dan moordlustig.

Maar af en toe ga ik de vader van die zoon halen uit de verzorgingsflat waar hij verblijft – met de auto, want door zijn beperkte mobiliteit is er geen andere keuze. Dan sta ik sakkerend in de file, en bij elke fietser denk ik: ga heen met je zelfgenoegzame blik.

Want laten we eerlijk zijn: het is makkelijk om je als gezonde, actieve Brusselaar te verzetten tegen het autoverkeer. Als hoogopgeleide, welvarende Brusselaar bovendien. Mijn collega’s van de PVDA wijzen er terecht op dat vaak de minder gefortuneerde burgers het moeilijk hebben met het mobiliteitsplan.

De thuisverplegers, die veel verschillende adressen aan doen, de fabrieksarbeiders die soms al aan de slag moeten voor het openbaar vervoer rijdt, of op plekken die met tram of metro niet bereikbaar zijn. Het is makkelijk om je vanuit een ivoren toren moreel superieur te voelen, maar het is misplaatst.

Willen we er in slagen de openbare ruime voor iedereen veiliger en aangenamer te maken dan zullen we niet anders kunnen dan in dialoog gaan met de ander, in plaats van ons op te sluiten in ons eigen grote gelijk. Wederzijds respect is daarvoor onontbeerlijk, en niet blijven hangen in stereotiepe vijandsbeelden. Bitse polarisatie is het laatste wat deze stad nodig heeft. Het is nog niet te laat.