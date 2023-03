Goed ouderschap kan je dit onmogelijk noemen, denk je wanneer Missy begerig de snoepjes uit de verrassingszak sorteert

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (9).

“Ik heb iets voor je”, zeg je. “Een verrassing.” Missy pakt haar skateboard in de hand om je bij te benen. Omdat nu in haar ogen de verwachting schittert van een pony, een eigen telefoon of een plaat van Eminem, voeg je er gauw aan toe dat het maar een kleinigheid is. “Kom, we gaan naar huis. Je zal wel zien.”

De resterende paar honderd meter tussen schoolpoort en huisdeur gaan op aan gokken en smeken om al een tipje van de sluier op te lichten. Zelfs daar kan je niet aan weerstaan. “Het is iets dat we allang niet meer in huis hadden. Iets waarvan die domme papa van jou altijd het verkeerde kocht.” Je dochter bijt in het aas dat je opzichtig voor haar uitgooit. “Ik zeg nooit dat jij een domme papa bent.” Dan zwijgt ze, en herinnert ze zich een moment van gekijf van een paar dagen eerder. “Heb je snoep gekocht?”

Neen, goed ouderschap kan je dit onmogelijk noemen, denk je wanneer Missy enkele minuten later begerig de snoepjes uit de verrassingszak sorteert volgens haar smaak en alvast de ene lolly met colasmaak voor zichzelf reserveert. Het is sterker dan jezelf. Zoals je dochter verzot is op snoep, ben jij verzot op haar glimlach. “De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft / De glimlach van een kind dat nog een leven voor zich heeft”, zongen vader en dochter Willy en Willeke Alberti lang geleden al.

De snoepkast heeft de allure van een kleine schatkamer. Er zijn snoep en koeken voor de kinderen, chocolade voor het lief en chips voor iedereen, maar dat laatste is er slechts heel af en toe, omdat het meteen verslonden wordt. De kast heeft een bijna heilig statuut. Iedereen in huis weet wat voor lekkers er verscholen zit, maar respecteert ook de regel dat je niet zomaar de kast opentrekt, zoals je niet ook zomaar het tabernakel in de kerk opent als je zin in een hostie hebt.

Dat is de theorie. In de praktijk is de chocolade na een paar dagen altijd weer mysterieus verdwenen, tref je de snoeppot zonder deksel aan in de kast of kan je een kruimelspoor van chipsresten volgen tot op de bank waar je kinderen braaf naar een scherm zitten te turen. Dan weet je dat je zoon als een hongerige beer met zijn snuit in de kast gezeten heeft, of dat je dochter een keukenstoel tot voor de plek van het misdrijf heeft gesleept.

“Ik heb nog goesting in iets”, zeurt Missy bijna dagelijks, meteen na het avondmaal. Haar moeder antwoordt even traditioneel dat ze nog een stuk komkommer, een paprika of een yoghurt kan krijgen. Dan kijkt je dochter naar jou, de zwakste muur in de ouderlijke verdedigingslinie. “Ik heb goesting in iets anders.”

Je loopt alvast naar de kast, jezelf sussend dat één snoepje nu ook weer niet zoveel verschil zal maken. Je ziet haar glimlach en zegt: “Straks wel goed de tanden poetsen.”