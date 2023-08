Jeroen Olyslaegers is columnist.

Graaiflatie is een helder woord. Een vriendin die weet wat het betekent om op weinig te overleven vertelt waar ze allemaal naar toe gaat voor haar boodschappen. Vroeger had ze het heel lastig, nu heeft ze een stabiele baan en loopt alles beter. Maar dat vaak verstikkende gevoel dat elke euro telt is gebleven.

Testaankoop laat weten dat er wat raars aan de hand is. De inflatie gaat al vier maanden naar beneden, de prijzen niet. Toen basisproducten en energiekosten de zotte hoogte in gingen werd dat doorgerekend aan de klant. Ondanks de daling blijft die rekening lopen. Dat heet graaien.

Testaankoop vraagt aan de overheid om op te treden. Dat deed u vloeken. Want godmiljaar, is het niet aan de overheid zélf om diefstal vast te stellen? Die vraag geeft al aan hoe zeer gij samen met iedereen vervreemd zijt van wat maatschappelijke bescherming heet. Ge gaat er simpelweg van uit dat bedrijven worden beschermd in plaats van burgers. Vervreemding is een grafdelver van de democratie. Ge vloekt uit onmacht.