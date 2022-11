Globale uitstoot van broeikasgassen stijgt. En toch is er goed nieuws

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert het Global Carbon Project, een organisatie die beoogt de globale uitstoot van broeikasgassen te kwantificeren, in november zijn Global Carbon Budget-rapport voor het lopende jaar. De resultaten vonden via Belga en een persmededeling van het VLIZ (Wereldwijde CO 2 -uitstoot blijft stijgen) ook hun weg naar enkele Vlaamse mediakanalen. De boodschap blijkt verre van positief te zijn.

Inderdaad, de globale CO 2 -uitstoot – ongeveer 40,5 gigaton – blijkt in 2022 ongeveer 0,8 procent hoger te liggen dan in 2021. Het lijkt absoluut niet de goede kant uit te gaan. Toch kun je ook anders naar de cijfers uit het rapport kijken. Vooreerst ligt de geschatte globale uitstoot voor 2022 lager dan het – tot op heden – recordjaar 2019, met een globale uitstoot van ongeveer 40,9 gigaton.

De jaarlijkse globale uitstoot blijkt al sinds 2015 zo goed als gestabiliseerd. Zitten we op de piek van globale uitstoot? Beleven we de omslag? Who knows! Maar achter deze stabilisering zit meer. Immers, tussen 2015 en 2022 is de wereldbevolking met 9 procent – ongeveer 650 miljoen extra mensen – toegenomen, én is het wereldwijde bruto nationaal product met zo’n 19 procent gestegen. Dus meer mensen, meer welvaart, maar toch een stabilisering van de CO 2 -uitstoot. Vanuit dat perspectief kan er eigenlijk wél gesproken worden van de ‘eerste tekenen van afname’, relatief dan toch.

Globaal kunnen we dan ook spreken van een relatieve ontkoppeling van de economische groei en de negatieve impact op het klimaat. Als dat geen hoopvol nieuws is. Kijken we nog iets verder, dan zien we trouwens dat de piekuitstoot per capita al tien jaar achter ons ligt, in 2012. Wereldwijd zijn we dus wel degelijk onze levensstijl aan het ontkolen.

Er is nog meer opbeurend nieuws in het rapport. In 24 landen, waaronder België, is er al een decennium lang een afname in uitstoot. Deze landen zijn verantwoordelijk voor een vierde van de globale uitstoot. Hier kunnen we dus al spreken over een absolute ontkoppeling, economische groei die gelijkloopt met een afname van de impact op het klimaat. Zij vormen de voorhoede op het pad naar een volledig ontkoolde, welvarende samenleving.

Is het glas nu halfleeg of halfvol? Met het stabiliseren van de jaarlijkse uitstoot gaan we het klimaat niet redden. Cumulatief neemt het CO 2 -gehalte in onze atmosfeer nog steeds toe. Het klimaat warmt nog steeds op. Enkel bij nuluitstoot stabiliseren we het klimaat. Ook hier is er een lichtpuntje. Terwijl nog maar enkele jaren geleden het apocalyptische IPCC RCP8.5-scenario beschouwd werd als het business as usual-scenario, lijkt het erop dat we vandaag op het traject van het mildere IPCC RCP4.5-scenario zitten, dus met een voorspelde opwarming van 2 à 3 °C tegen het einde van de eeuw. Blijven beweren dat er niets gebeurt voor het klimaat, beantwoordt niet aan de realiteit. Nog voor de globale transitie goed en wel op gang is gekomen, is het tij al gekeerd. Het 2 °C-doel van het Parijsakkoord ligt nog steeds in het vizier.

Er is nog een lange en moeizame weg af te leggen richting nuluitstoot. Hoe sneller we globale nuluitstoot bereiken, hoe sneller we het klimaat stabiliseren. Het stabiliseren van de jaarlijkse uitstoot is hierin een eerste, verre van onbelangrijke, stap. Nog dit decennium maken we mogelijk mee dat de jaarlijkse uitstoot effectief begint af te nemen, ondanks een groeiende wereldbevolking en welvaart. Is dat geen hoopvol vooruitzicht?