Gisterochtend ontdekte ik met een schok: oorlog, dat is ook hier

Jana Antonissen is journalist. Haar column verschijnt wekelijks.

War… huh… yeah… what is it good for? Absolutely nothing.

Toen ik klein was, zette mijn vader Edwin Starrs soulhit uit 1970 weleens op. Met veel zwier draaide hij dan om zijn as, maakte van duim en wijsvinger een pistool. Het lied, zo vertelde hij me, werd destijds gedraaid op antioorlogsprotesten.

Oorlog betekende verhalen van opa over schuilkelders, straaljagers en weggeveegde woningen. Oorlog, dat waren korrelige zwart-witfoto’s in geschiedenisboeken, of anders wel verslaggeving, maar vanuit verre bestemmingen. Oorlog; dat was alleszins niet hier.

Oorlog voelde voorbijgestreefd, niet meer van deze tijd. Natuurlijk kan ik dat enkel zeggen omdat ik in de jaren negentig in het welgestelde Westen ben geboren. Te veel mensen op deze wereld kennen niet de luxe om oorlog af te doen als anachronistisch artefact.

Toen ik gisterochtend nog slaapdronken door het nieuws scrolde, ontdekte ik met een schok: oorlog, dat is ook hier. Oekraïne is veel dichterbij dan we denken.

Mijn gedachten ging uit naar alle Oekraïners die ik leerde kennen toen ik vier jaar terug enkele weken in Kiev doorbracht voor een project over zijn bloeiende kunst- en uitgaansscene.

Maar al te snel sloeg die bezorgdheid om in een minder edel gevoel. Mijn kaken spanden zich pijnlijk aan, een doffe leegte echode in mijn hoofd. Wat ik voelde was, met andere woorden, zelfbetrokken bestaansangst.

Zal de NAVO zich vroeg of laat toch niet militair moeten inmengen? Hoe groot is eigenlijk de kans op het uitbreken van een wereldoorlog tussen kernwapenstaten? Zou Brussel binnenkort nog wel veilig zijn?

“Angst is de naam die we geven aan onze onzekerheid: aan onze onwetendheid over de dreiging en wat er te doen valt om die in zijn loop te stoppen”, schreef socioloog Zygmunt Bauman in Liquid Fear.

In plaats van al dat doemdenken moest ik misschien eerst maar eens horen hoe het mijn kennissen in Kiev verging.

“Onwerkelijk, zoiets had ik nog nooit gehoord”, schrijft N., een 28-jarige techno-dj, over het bombardement dat ze donderdagochtend vroeg vanuit haar appartement hoorde.

Een uur later stuurt ze me nog een bericht.

“Opnieuw een explosie. Ik ben bang.”

De Oekraïense hoofdstad was lang een bubbel. Enkel de vermoeid ogende mannen in camouflagekleuren die je weleens op de metro tegenkwam, op doorreis naar het Oostfront, herinnerden eraan dat dit een land in oorlog was.

De dj’s, modeontwerpers en kunstenaars die me destijds op sleeptouw namen waren open en optimistisch; de raves legendarisch. Kiev zou het nieuwe Berlijn worden, zo werd gefluisterd. Maar daar wilden de jongeren zelf niets van weten: zij waren gewoon trots om Oekraïens te zijn.

Tegen dat hervonden nationale zelfvertrouwen trekt Poetin nu ten strijde. Zijn ongezien brutale, compleet onnodige offensief doet denken aan wat Naomi Klein het schokdoctrine noemt: de bevolking barbaars overrompelen om haar vervolgens allerlei hervormingen op te dringen. Of waarom je met democratie en klimaatverandering bezighouden als je ook voor Stalin kunt spelen?

Ik probeer nog een laatste keer bij mijn kennis in Kiev: zou ze toch niet beter vluchten?

“Nee”, klinkt het kordaat, “ik ben geen rat; dit is ons land.”