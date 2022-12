Gisteren werd het me plots te veel. Mensen moest ik zien

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Regen, regen, al wekenlang, waardoor ik nauwelijks de deur uitkom. Af en toe een bezoekje aan mijn dode vrienden op het zakdoekgrote kerkhofje van Gello − ze zijn behoorlijk sikkeneurig, ze worden nat tot op het bot − en in de namiddag de wandelingen langs de Tiber met mijn hondje Mr. Wilson.

Daarna ligt hij thuis als een verzopen katje bij de brandende haard te rillen tot hij droog en gloeiend van de hitte in slaap valt.

Het is hier zo stil dat het onwerkelijk wordt en ik het gevoel heb me in een andere wereld te bevinden. Ik betrapte me er al twee keer op dat ik dacht, luisterend naar het gerinkel van het lepeltje waarmee ik in mijn koffie roer, of het ploffen en sissen van het vochtige hout in de haard: ah, niet slecht gemixt van de sounddesigner.

Dan weet ik dat het tijd wordt om naar de bewoonde wereld te gaan.

Dag en nacht bepalen mijn ritme, ik weet niet meer welke maand, week of dag we zijn. Als ik ’s avonds de heuvel opklim voor het allerlaatste wandelingetje met Mr. Wilson schrik ik soms op van heftig gesnuif van een of ander everzwijn en hoewel dat me bang maakt, ben ik ook opgelucht dat Wilson en ik niet de enige levende wezens zijn hier op aard.

Net zo, als ik ’s ochtends, beneden in het veld, enkele hertjes verschrikt zie weghuppelen met hun leuke, witte staartjes.

Gisteren werd het me plots te veel en reed ik naar Anghiari. Mensen moest ik zien en samen met W. struinde ik door het pittoreske dorpje. De avond was al gevallen, het was donker, ook al was het pas vijf uur.

Door de oranje straatverlichting glommen de middeleeuwse straatjes, trappetjes en bruggetjes, nat van de regen, als pas gegoten karamel. Ik leek wel in Disneyland rond te wandelen, of in een kerstfilm waar alles van goud en kristal is, waar iedereen gelukkig is, en familie de meest gezellige mensen zijn om mee om te gaan.

Maar, dat mooie dorpje, de stemmen in huizen die zongen, die lachten of riepen dat het etenstijd was, de feeëriek verlichte, metershoge kerstboom op het marktplein en de winkeletalages brachten me terug in het hier en nu.

Bij de bakker bleef ik rustig wachten tot een oud moedertje met de bakkersvrouw besproken had dat haar dochter er helemaal bovenop was, dat Luca zijn eerste tandje gekregen had, dat Alberto dezelfde brompot was als altijd en dat ze hem met geen stokken de deur uit kreeg met dit weer en gek werd van zijn gezeur! Waarop ze smakelijk begon te lachen.

Op weg naar de auto passeerde ik de kleine, onooglijke kapperszaak, met binnen slechts één roodlederen stoel waarin een stokoud heertje zat wiens baard onder handen genomen werd. Gezellig zwaaide de barbier me toe.

Ik zwaaide terug, voelde dat ik er weer tegen kon en reed opnieuw de stilte tegemoet.