Jeroen Olyslaegers is columnist.

Zo’n dag waar ge u laf en mislukt voelt. Het zijn twee veel te dramatische woorden, maar ge krijgt ze niet verteerd. Heel de wereld oogt laf en mislukt. Een lieve vriendin zet kip en rijst op tafel en begint vervolgens tegen de Nimf en u over de school waarin ze werkt. Kinderen uit oorlogsgebieden maakt ze elke dag mee. Kinderen die niet ontbijten zitten daar in de klas. Ze vertelt over de soep ’s middags en over de geduldige aandacht, de liefdevolle koppigheid van iedereen. Pakkend is het. Wat later luistert ge naar een wonderlijke plaat die ‘Het wiel’ heet. De eigenzinnige stem van Hendrik Lasure is zo kwetsbaar als een huid. ‘Bekijk me in het laatste licht van de dag’ zingt hij met orgel en strijkers, zo op kousenvoeten en menselijk als wat. Niet iedereen zal zin hebben om zulke gefluisterde intensiteit, zulke fragiele droefenis te waarderen. Maar gij weet niet meer waar ge moet kruipen wanneer ge de muziek van Hendrik Lasure hoort. Ge hebt geen verweer. En ge moet verder, aansteller.